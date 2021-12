I Saldi partono il 5 gennaio, Ascom: “Occasione per aiutare il commercio dopo un Natale a singhiozzo”

Savona. E’ ufficiale, i saldi invernali partiranno mercoledì 5 gennaio e termineranno il 18 febbraio in tutta la Liguria. “Il Natale a singhiozzo non è stato molto ricco, ma questa può essere un’occasione per accelerare le vendite” afferma Laura Filippi di Ascom Confcommercio Savona.

“I pranzi di Natale, a causa di un’impennata dei contagi da Covid-19 e delle quarantene, sono stati ridotti drasticamente e così anche i regali. I mancati contatti sociali hanno condotto così molte persone a non consegnare i tradizionali regali, con una grande perdita in denaro per i commercianti e per l’economia savonese” cerca di fare un quadro della situazione Filippi.

I negozianti non si possono dire quindi soddisfatti delle ultime vendite in occasione delle festività: “Certo dobbiamo attendere ancora il 6 gennaio per poter dare una visione d’insieme delle vendite, ma a questo punto possiamo affermare che il Natale non ha permesso di recuperare il -30% che si è contato dallo scoppio della pandemia sul commercio savonese – spiega Laura Filippi -. A nome di Ascom ringrazio comunque il Comune di Savona e i commercianti che nel mese di dicembre si sono impegnati per abbellire la città e creare un’atmosfera di festa tra le vie”.

Dopo questo periodo di vendite a rilento partono, ancora prima della chiusura delle feste legate alla tradizione, i saldi invernali, con prodotti scontati al 30, al 50 o addirittura al 70%. “Fino al 18 febbraio i cittadini potranno trovare delle vere e proprie occasioni – tiene a dire Filippi -, in particolare perchè non si può più parlare di ‘fondi di magazzino’. La merce che si trova esposta è ormai tutta della stagione corrente che è rimasta invenduta. Dobbiamo sfatare questo mito ormai, nessun commerciante ha l’interesse di puntare sui prodotti vecchi: questo è il momento di attirare i compratori, non allontanarli se si vuole continuare la propria attività lavorativa”.

Molti commercianti della città della Torretta e non solo si trovano in grande difficoltà: “Tra la tendenza ancora alta di acquistare online e l’aumento non indifferente del prezzo delle bollette della luce con un +40%, la sopravvivenza dei piccoli negozi sotto casa è sempre più difficoltosa. L’invito è quindi quello di optare per fare un giro e cercare qualche prodotto direttamente nelle vie della propria città” è l’appello di Ascom.

Infine, la partenza dei saldi invernali a pochi giorni dal Natale non è stata accolta favorevolmente da tutti i commercianti: “Sono ormai diversi anni che cerchiamo di spostare la data più avanti ma siamo stati inascoltati anche questa volta – conclude Laura Filippi -. Ma ora non è il momento di lamentarsi, piuttosto di cercare di affrontare il periodo dei saldi come occasione per soddisfare i nostri clienti e far ripartire il commercio”.