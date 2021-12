I primi novant’anni di Piero Spotorno, presidente di TeleVarazze

Varazze. Novant’anni e non sentirli. Chi conosce Piero lo sa, e molto bene. Ma come si fa a non conoscere, Piero Spotorno? A Varazze è un’istituzione. Lui è TeleVarazze.

Una vita per l’amata e seguitissima emittente della città. Da sempre in prima linea: Piero sfreccia in moto e, quando c’è la notizia, arriva subito. Microfono alla mano e poche storie. Dirette, interviste, speciali.

Quando hanno demolito la palazzina uffici degli ex cantieri Baglietto si è arrampicato sulla rete di recinzione pur di documentare un evento così importante per la sua città. Insomma, lo spirito di un ragazzino. Sempre sorridente, arguto, brillante.

Auguri Piero, avanti tutta: una vita costellata di traguardi meravigliosi.