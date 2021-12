I “Ferragnez” in visita all’Acquario, la Regione: “Benvenuti a Genova, la Liguria meta perfetta per le famiglie”

Genova. Attraverso la propria pagina social, la Regione ha dato il benvenuto a Chiara Ferragni, che insieme alla sua famiglia ha scelto l’Acquario di Genova per passare una giornata insieme tra pesci, meduse e lo spettacolo dei delfini.

Dicembre in Liguria inizia con i Ferragnez, immortalati in foto piene di dolcezza che raggiungono oltre 100mila like in soli quindici minuti.

“La nostra Liguria – si legge sulla pagina Facebook di Regione Liguria – è davvero perfetta per le famiglie, meta da non perdere nemmeno per il vicinissimo Natale: tante le iniziative in programma per le feste”.