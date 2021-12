Gruppo di volontari realizza coperte fatte a mano per i senzatetto: ora ha una sede a Stella

Stella. Dalla passione per l’uncinetto al sociale: era partita lo scorso anno da un gruppo di volontari uniti dalla passione per il lavoro a maglia l’iniziativa che ha visto la consegna, insieme ai Comitati della Croce Rossa di Stella, di Genova e Sanremo, di oltre cento coperte calde per le persone senza dimora che vivono in strada. Ora è diventato un progetto più strutturato e “ufficiale” con addirittura un luogo di ritrovo comune.

Nella giornata di ieri, infatti, è avvenuta l’inaugurazione del progetto “Le Uncinette di Maria” che avrà come sede per fare unità, prendere un tè caldo e lavorare insieme per le persone più vulnerabili la Società Operaia Cattolica di Stella San Martino.

A sostenere fortemente il progetto i comitati della Croce Rossa di Stella che si occupano della consegna effettiva delle coperte realizzate dall’unione dei quadratini delle “uncinette di Maria”. L’invito ad abbracciare questa iniziativa benefica è rivolta a tutti: “Porta la tua esperienza o impara l’arte con le uncinette” è il monito del progetto. Le porte del ritrovo sono aperte tutti i lunedì dalle 15 alle 18.

Nel corso del pomeriggio inaugurale sono stati anche consegnati gli attestati di ringraziamento alle uncinette per l’importante lavoro svolto.