Green pass e uso della mascherina, raffica di controlli e 11 sanzioni

Savona. Con la zona gialla in Liguria aumentano i controlli finalizzati a verificare il rispetto delle regole di comportamento anti-Covid. Solo negli ultimi due giorni – il 19 e 20 dicembre – sono state oltre mille le persone alle quali è stato chiesto di esibire il green pass, base o rafforzato a seconda dei casi in provincia di Savona.

Sono state 5 le sanzioni per mancanza della certificazione verde, una per non aver indossato la mascherina di protezione.

Particolare attenzione verso le attività di ristorazione e i locali della movida, ma anche per il rispetto delle regole a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, per salire sui quali è d’obbligo possedere almeno il green pass base.

L’attività di controllo anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblico viene svolta congiuntamente dai Comandi di Finale Ligure, Loano e Savona, in forza di una specifica convenzione sottoscritta fra i tre Comuni e TPL Linea nel mese di settembre, e che ha come obiettivo l’incremento della sicurezza sui bus per i cittadini e per i dipendenti dell’azienda di trasporto.

Le verifiche nei confronti degli esercizi pubblici sono state 263 nelle località del savonese, con altre 5 sanzioni elevate ai titolari delle attività monitorate.

I controlli messi in atto con il coordinamento della Prefettura proseguiranno anche in questi giorni natalizi.