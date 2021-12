Grazie vigili del fuoco: Savona e l’Italia ha bisogno di persone come voi

Gentili lettori di IVG, Vi volevo raccontare una bella cosa, poiché é giustissimo avere gratitudine per le brave persone. E sapere la Vostra opinione.

Venerdì ho montato la cucina nella casa dove risiedo vicino alla torretta a Savona.

Alle 22 e 30 ero ancora dietro agli ultimi dettagli della cucina ma ero stremato e volevo uscire a fare una piccola camminata, una cosa che mi distende.

Ma si sa, l’imprevisto é sempre dietro l’angolo: la chiave si é incastrata nella serratura e non ne voleva sapere di uscire.

Ho passato più di un ora a cercare di sfilate la chiave, senza il minimo risultato.

Con un po’ di vergogna ho deciso di chiamare il 115: cerco sempre di coinvolgere lo stato il meno possibile, sia perché ritengo che lo si debba fare solo nelle emergenze, sia per la mia filosofia da liberale (da non confondere assolutamente con anarchico) che consiste nel volere lo stato come controllore del rispetto delle regole ma che entri il meno possibile nella vita dei cittadini.

Ero pronto ad accettare di dormire serenamente fuori casa ma, per la prima volta di tante piccole disavventure, mi sono fatto forza e ho deciso di chiamare.

Mi ha risposto una prima voce, molto gentile, a cui ho raccontato l’accaduto specificando di non avere animali in casa e medicine.

La mia telefonata é passata direttamente ai vigili del fuoco di Savona che, con mia grande sorpresa, sono arrivati dopo pochissimo.

Il mio stupore non era legato al fatto che non mi fidassi dei vigili del fuoco di Savona, di cui ho sempre sentito parlare benissimo, ma del fatto che, le poche volte che ho contattato lo stato, ho trovato spesso delle resistenze ed é stato fatto un tentativo di non intervenire.

Infatti, se mi avessero chiesto se potevo trovare un altro posto dove dormire e chiamare successivamente un fabbro, non avrei insistito per chiedere l’intervento.

Sono arrivati cinque vigili del fuoco, con cui mi sono subito scusato, ma che mi hanno messo subito a mio agio.

Hanno provato ad aprire la porta senza successo (é una blindata di vecchia generazione) e, nel momento che gli ho detto che avevo lasciato la persiana aperta, in circa un minuto erano già entrati dalla finestra.

Per fortuna non avevo inserito l’allarme, quindi non abbiamo svegliato nessuno, anche perché loro sono stati molto silenziosi per tutto l’intervento.

Senza fare il minimo danno, hanno aperto la finestra e sono entrati in casa: hanno smontato la serratura della porta con maestria e sono riusciti ad aprirla.

Hanno anche cercato di rimontare la serratura e, come se non bastasse, mi hanno detto “ci dispiace che non siamo riusciti a rimontare la serratura e non potrà chiudere la porta”.

Successivamente hanno compilato un foglio con la mia carta d’identitá, mi hanno spiegato come rimontare la serratura dopo averne comprata una nuova, dandomi inoltre ulteriori suggerimenti.

Devo ammettere con enorme felicitá, che il disagio di questa avventura é stato ampliamente ripagato dal fatto di sapere che la nostra incolumitá é protetta da persone così preparate, anche sotto il profilo psicologico, e disponibili.

Grazie vigili del fuoco, sono grato per quello che avete fatto per me e per quello che fate ogni giorno: Savona e l’Italia ha bisogno di persone come Voi.

Diego Gambaretto