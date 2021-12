Giocattoli senza Frontiere, l’iniziativa per raccogliere e distribuire regali ai bimbi bisognosi

Savona. “Giocattoli senza frontiere”, è questo il nome dell’iniziativa benefica organizzata lungo due giornate con l’obiettivo di raccogliere e distribuire giocattoli e libri per i bambini bisognosi.

Sarà così che la generosità si dà appuntamento mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre a Savona, in Villapiana. In particolare, mercoledì presso villa Cambiaso in via Torino dalle 10 alle 19 e giovedì presso la Sms Generale di via San Lorenzo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

“Regaliamo un gioco a chi ne ha più bisogno. Insieme contro l’individualismo” è il motto dell’iniziativa di solidarietà.