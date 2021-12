Gare sportive, animazione per famiglie, fiere, concerti, incontri: un sabato di eventi esclusivi in provincia

“Dicembre gelato non va disprezzato”, disse il saggio. E aveva ragione! È vero, l’inverno cosiddetto metereologico oramai è cominciato, le temperature ci impongono di indossare giacche pesanti e calde sciarpe e si è pure alzato un vento più sferzante del solito ma nulla toglierà al fatto che anche in questo primo sabato dell’ultimo mese dell’anno avremo un sacco di occasioni di tempo libero per noi stessi o insieme ai nostri cari grazie agli esclusivi eventi in giro per la provincia che ci suggerisce la nostra fidatissima e informatissima agenda di IVG.it.

A Villanova d’Albenga si riaccenderanno i riflettori sulla pista dell’Ippodromo dei Fiori. La struttura ripartirà infatti in maniera strepitosa con la disputa del Gran Premio Regione Liguria 3 Anni. Si tratta di una gara per un gruppo di “indigeni” di tre anni sul doppio chilometro. La manifestazione è valevole anche per l’ormai tradizionale Trofeo Sulky d’Oro, giunto alla quinta edizione, riservato ai Gentlemen Driver e composto da due batterie e dalla finale. Oltre all’evento in sé ci saranno anche la merenda con pizza del campione del mondo Gabriele Giannotti e per i piccoli animazione, truccabimbi e il “battesimo della sella”.

A Vado Ligure si vive un’atmosfera magica e suggestiva grazie agli imperdibili, coinvolgenti e appassionanti eventi della rassegna “Nell’attesa del Natale”, organizzata dal Consorzio La Piazza. Le vie e le piazze del centro pedonale saranno “invase” dalle ricchissime e attraenti bancarelle del Mercatino di Natale. Inoltre il Circolo Teatro Archimede inviterà i più piccoli e le loro famiglie alla divertente iniziativa “Fate una foto con gli elfi”: i simpatici “folletti” faranno compagnia a bambini e bambine per un fantastico selfie insieme.

Anche a Dego si terrà una manifestazione che regalerà a grandi e piccini una giornata spensierata dal profumo di festa: “Babbo Natale in Piazza”. Si terranno i mercatini con prodotti tipici, giochi e dimostrazioni con i tartufai della Valle Bormida e il “Christmas Fantasy Show” della scuola del circo di Mosca e con un’inedito Oleg Murzintsev vestito da simpatico elfo. In programma tanti laboratori creativi per tutte le età e le carrozze con i cavalli. Ci sarà poi l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie.

A Savona l’associazione Musicaround presenterà il concerto “El Cant de la Sibilla” (“Il Canto della Sibilla”). Lo spettacolo riporterà il pubblico all’antica tradizione mediterranea di uno dei più affascinanti documenti dell’Europa Medievale, che attraverso diciassette secoli arriva fino ai giorni nostri. Il programma prevede inoltre l’esecuzione di rari brani legati al Giorno del Giudizio tratti da fonti medievali, come il “Codex Las Huelgas” e “Le Cantigas de Santa Maria”. A dar voce alla Sibilla sarà la straordinaria e intensa cantante Eugenia Amisano, accompagnata dall’ensemble strumentale Musicaround e dai cori Arkansé di Genova e “Manzino” di Savona.

A Borghetto Santo Spirito si esibiranno gli ensemble di arpe del Liceo Statale “Sandro Pertini” e del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, un gruppo d’archi e altri solisti. Il concerto fa parte del progetto “Restart Giovani” di Pro Musica Antiqua, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Distretto Sociosanitario di Finale Ligure. Dal 2016 l’associazione organizza lezioni per le scuole e concerti per gli allievi del liceo, affinché possano mettere in pratica il loro talento davanti ad un pubblico.

Ad Albenga Sara Piccolo Paci, esperta di storia dell’arte, del costume e della moda e antropologa culturale, terrà una lectio magistralis su “Il guardaroba di Gesù Bambino. Iconografia e misticismo tra il XIII e il XVI secolo”, organizzata dal Quartiere Sant’Eulalia. Iniziata da tempo per la realizzazione di abiti storici maggiormente attinenti al 1227 ma “a distanza”, la collaborazione con Piccolo Paci prende così vita attraverso questo primo incontro.