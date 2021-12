Funivie: nuovo finanziamento per il ripristino dell’impianto, ma stand by sul commissario aziendale

Savona. “Grazie a un emendamento di Italia Viva si prevede un milione di euro che, sommato ai 4 già stanziati in precedenza, consentiranno all’attuale commissario di iniziare a ripristinare il funzionamento delle Funivie di Savona”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

“Se con il Dl Trasporti, eravamo riusciti a far passare la norma sulla cassa integrazione, ora grazie al mio interessamento e soprattutto alla battaglia del gruppo al Senato, culminata con il blocco dei lavori della Commissione Bilancio, Italia Viva ha condotto in porto il risultato di far tornare a vivere l’infrastruttura, decisivo per le sorti dei lavoratori e del sistema industriale ed economico ligure”.

“Non siamo ancora soddisfatti. Resta infatti da centrare l’obiettivo di un commissario dedicato, ovvero il presidente dell’Aspd del Mar Ligure Orientale”.

“Continueremo per questo a impegnarci per aggiungere il tassello mancante per il ritorno dell’impianto alla normalità ma quanto fatto fin qui ci permette di guardare con più fiducia al futuro. Di certo, non sarebbe stato possibile raggiungere questi risultati senza il sempre prezioso contributo della vice-ministra Teresa Bellanova che ha seguito ogni passaggio”, conclude.