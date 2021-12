Savona. Nel pomeriggio odierno (10 dicembre) arriveranno i new jersey in cemento, che saranno utilizzati per delimitare l’area franata, e verso sera ci sarà la riapertura ad una corsia.

È questo l’ultimo aggiornamento sulla situazione della Sp12 dove, nella serata di ieri, si è verificato un evento franoso che ha portato alla chiusura temporanea del tratto stradale.

La frana è avvenuta proprio all’altezza del capolinea dei bus. Dopo l’intervento in prima battuta dei vigili del fuoco, nella serata di ieri, i tecnici sono al lavoro da questa mattina per permettere la riapertura: sono già stati installati i semafori e saranno predisposte anche alcune barriere a bordo strada per evitare la caduta di altri detriti.

Sembra davvero non esserci pace per la Sp12, dove abbondano i cantieri e i sensi unici alternati: quello di ieri, infatti, è il quarto smottamento in pochi chilometri.