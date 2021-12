Fine anno in relax, con l’augurio di un grande 2022 zaino in spalla

Ciao amici! Come state? Come avete passato il Natale? Vi immaginiamo già con lo sguardo del tipo “secondo te?” Vi siete mangiati anche le gambe del tavolo o vi siete “contenuti”?

Chi ha vinto a tombola? Quanti pisolini avete fatto sul divano? Perché non vi siete ancora sposati? A quando i figli? Ma soprattutto, ve li han fatti gli auguri Due Zaini e Un Camallo?

A questa abbiamo la risposta! Per l’ itinerario di oggi invece no. Vogliamo essere completamente onesti, l’unico muscolo che abbiamo allenato in questi giorni sono state le “ganasce” per mangiare il panettone.

Che buon esempio saremmo se poi vi chiediamo di camminare in un nuovo percorso ad anello?

Sia mai che sprechiamo un buon proposito per il 2022 prima del tempo!

Quindi oggi relax! Prepariamoci coraggiosamente dal divano alle nuove avventure che ci aspettano in Liguria!

Il 2021 sta finendo piano piano e noi abbiamo iniziato a tirare le somme per ciò che è avvenuto da luglio sino ad oggi, e siamo davvero orgogliosi di come due semplici amatori abbiano incontrato larghi consensi su di una cosa che è sempre stata alla nostra portata ma non l’avevamo mai pensata prima! 26 sono i comuni sul territorio ligure che hanno accolto il nostro progetto con entusiasmo rilasciandoci il loro patrocinio.

26 comuni su 4 province, tre delle quali – Savona – Imperia e Genova che a loro volta hanno dato patrocinio.

Troviamo ancora 4 Enti Parco Liguri che sposano la nostra iniziativa, e di settimana in settimana questi numeri salgono, e mai come oggi siamo entusiasti!

Iniziamo l’anno nuovo con l’appuntamento del 3 gennaio alle ore 18 presso la Sala consigliare del comune di Loano (Palazzo Doria). In quell’occasione presenteremo l’edizione preferita di Luca “Loano: not conventional experiences” l’ultimo numero incentrato sul comprensorio loanese e che racchiude il primo tour enogastronomico dedicato alla focaccia ligure! Vi racconteremo di cosa succede nel backstage dei nostri itinerari, dell’esperienze vissute, delle persone che abbiamo incontrato per voi!

E poi un anticipazione che solo i veri liguri D.o.c. potranno capire: “Sciuscià e Sorbï nu se peu” sarà il titolo del prossimo numero, prima edizione di un 2022 all’insegna del divertimento!!! (ma con parsimonia, siamo liguri, non si può mica avere tutto) In uscita a Pasqua.

E non ve la vogliamo offrire già un edizione speciale del 2022? Vabbè, crepi l’avarizia.. facciamo 2? Ma ovvio! Vi aspettano anche 2 edizioni sui nostri fantastici parchi regionali!

Insomma, ci aspetta un 2022 ricco di avventure che ci (e vi) auguriamo di vivere insieme a noi!

Guardate fuori dalla finestra. La natura non è cambiata, è sempre lì pronta ad accoglierci con immensa generosità e amore. La nostra casa fatta di mare, borghi, colline e montagne sarà anche aspra alla vista ma ha un cuore grande che basta solo prendersene cura.

Che questo 2022 vi faccia sentire amati dalla vostra famiglia, dagli amici, dalla vostra terra. A consigliarvi come godere al meglio della Liguria, come sempre ci pensiamo noi.

(Tenete a portata di mano le scarpe da trekking.. si riparte a bomba!)

Che sia un grande 2022!

Un grande abbraccio!

Valentina e Luca

“La rubrica del camallo” è a cura dell’associazione culturale “Due Zaini e Un Camallo” di Luca Riolfo e Valentina Staricco, volta alla promozione e alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale della nostra regione, la Liguria. Seguici su instagram @_duezainieuncamallo_: clicca qui per leggere tutti gli articoli.