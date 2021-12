Fine anno “col botto” per il birrificio Altavia, ma poco da festeggiare: vetrina distrutta da un petardo

Savona. Fine anno “col botto” per il birrificio Altavia di Savona, ma ben poco da festeggiare. Nella serata dello scorso lunedì 27 dicembre, infatti, alcuni ignoti hanno arrecato gravi danni al negozio di via Quarda. Lo hanno fatto con un petardo che, acceso e lanciato, una volta esploso ha mandato in frantumi una vetrina e generato la caduta di diversi calcinacci.

A raccontare l’accaduto sono stati gli stessi titolari dell’attività, attraverso un lungo post, corredato da foto, sulla pagina Facebook del birrificio, che per ora resta chiuso al pubblico in seguito ai danni. “Purtroppo qualche idiota ha pensato bene di distruggerci la finestra del nostro negozio di via Quarda con un petardo, – si legge. – Abbiamo vetri ovunque, bottiglie rotte e calcinacci in tutto il negozio. Sicuramente non era un minicicciolo. Ora, con calma, faremo la conta dei danni. Ci risparmiamo la conta del sangue marcio perché andrebbe fuori dai valori della norma. Vi aggiorniamo appena capiamo quando riusciremo a riaprire bottega”.

“Ci hanno chiamato a tarda sera dalla Questura, sono andato a controllare cosa era successo – racconta il titolare Giorgio Masio a IVG – C’è stata una forte esplosione che molti abitanti della zona hanno reputato quasi una bomba. Di sicuro non era un petardo normale… l’esplosione è stata in grado di scrostare buona parte dell’intonaco del portico e di sfondare alcuni vetri, e da quanto è stata forte ha fatto vibrare tutti i voltino del soffitto, facendo cadere calcinacci”.

Ora è il momento della conta dei danni: “Abbiamo buttato via un po’ di bottiglie che sono cadute e ora dovremo riparare la finestra, ma è andata bene perché la vetrina più grande che abbiamo sul porticato aveva la serranda abbassata che ha attutito l’onda d’urto. In questo modo i danni sono stati limitati. Non li abbiamo ancora quantificati: essendo a ridosso di Capodanno per ora abbiamo tolto tutti i vetri rotti e tamponato con dei pannelli, nei prossimi giorni dovremo provvedere a farli riparare”.

Certo, rimane la preoccupazione per un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori: “Gli abitanti della zona mi sembravano abbastanza spaventati dall’esplosione. E in quel porticato passano anche i tubi del gas“. Un episodio preoccupante, insomma, che al momento non ha una spiegazione. “Chi è stato e perché? Non ne abbiamo idea – spiega Masio – immaginiamo sia solo una bravata di qualcuno che non si rendeva conto di quanto stava facendo. Si tratta di un portico che sebbene sia in centro storico è in un punto che possiamo considerare ‘periferia del centro’: la piazza di via Quarda inferiore è un ‘non luogo’, e i residenti ci dicono che ogni tanto capita che qualcuno spari botti in quella zona nel periodo di Capodanno”.

Il messaggio agli ignoti autori del gesto è affidato, invece, al già citato post su Facebook: “Gli auguriamo di andare a lavorare. Potremmo mandarli da tante altre parti ma forse il lavoro è l’unico luogo per capire il senso del rispetto per le persone e per le cose”.