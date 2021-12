Finale Ligure, restyling per la zona industriale: nuovi asfalti, fine primo lotto di lavori

Finale Ligure. Un intervento atteso da tanti anni è giunto al termine: è stato infatti completato il primo lotto di lavori relativo ai nuovi asfalti per la strada della zona industriale finalese in località Perti a Finale Ligure, con una spesa di 50 mila euro messi a bilancio dal Comune.

Si tratta del complessivo piano di restyling stradale varato dall’amministrazione comunale.

Soddisfazione da parte dell’imprenditore Agostino Gallo, rappresentante della zona industriale finalese: “Purtroppo abbiamo vissuto per molti anni una situazione di autovetture abbandonate, scarico di rifiuti, segnaletica stradale assente, strade con buche pericolose e degrado, certamente un quadro non consono per la zona industriale nella quale operano diverse realtà produttive che danno lavoro a circa 200 persone”.

“Dopo una serie di incontri con il Comune siamo riusciti a far valere la nostra voce e dare così esecuzione ai lavori”.

“Ora è stata ultimata la prima trance di asfaltatura, con la promessa che appena possibile sarà terminata completamente: un intervento fondamentale per imprenditori, artigiani e operatori economici della zona. Ringraziamo il sindaco Frascherelli, l’assessore Andrea Guzzi e l’Ufficio Tecnico Geom Livio Massa per l’azione amministrativa svolta”.

“Sono stati lavori di massima qualità in relazione al passaggio di autotreni e mezzi pesanti continui. Ora si spera che, appena terminati i lavori per nuovi parcheggi pubblici, si possa finalmente portare via Maestri del Lavoro a doppio senso di marcia (come era indicato all’inizio del progetto), con l’obiettivo di ridurre gran parte di traffico degli automezzi in uscita e garantire maggiore sicurezza per le ditte, i lavoratori e quanti si recano nella zona industriale finalese” conclude Gallo.