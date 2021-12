Finale Ligure, mozione per parcheggi gratuiti durante le festività

Finale Ligure. Parcheggi gratuiti durante le festività natalizie: è la richiesta avanzata nell’ultimo Consiglio comunale dal gruppo di minoranza “Le Persone al Centro”, nell’ambito del question time durante la seduta consiliare.

I consiglieri Camilla Fasciolo e Paolo Folco hanno proposto la disposizione della gratuità dei parcheggi nelle zone di maggiore interesse turistico per incentivare il commercio.

“La maggioranza si è detta disposta a valutare la proposta, ritenendola meritevole, tuttavia per l’annualità 2020 nulla è stato disposto, così come per il 2021, mentre molte altre località liguri e savonesi hanno assunto provvedimenti analoghi” affermano.

Ecco quindi la formulazione di una mozione consiliare che invita “ad assumere atti concreti in ordine alla gratuità dei parcheggi in vista delle festività per incentivare il commercio, a seguito della valutazione positiva espressa ma mai attuata” concludono.