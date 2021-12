Finale, l’Anpi ricorda i giovani partigiani Vincenzo Frosio e Giuseppe Chiazzaro

Finale Ligure. Con il sole, nel primo giorno dell’inverno finalese, si è svolta a Perti Alto la commemorazione in ricordo dei giovani partigiani Vincenzo Frosio e Giuseppe Chiazzaro trucidati dai militi della San Marco SRI il 22/12/1944 (il terzo partigiano catturato, Lino Causa, ferito seriamente riuscì a fuggire e a salvarsi).

“Dopo le parole dei Sindaci di Finale Ligure Ugo Frascherelli e di Calice Ligure Alessandro Comi in rappresentanza di tutti i cittadini, numerosi sono stati gli interventi commossi e significativi. Tutti hanno messo in risalto i valori della partecipazione democratica e la necessità di non lasciar cadere il messaggio di chi per questi valori, oggi a volte dimenticati, ha sacrificato la vita”. Lo dichiarano dalla sezione Anpi di Finale Ligure.

“Significativo il ricordo della presenza attiva delle donne finalesi alle azioni della Resistenza e al contributo che diede l’ospedale Santa Corona alla cura dei partigiani feriti:un armadio nascondeva la porta di un reparto clandestino di cura immediata e di riabilitazione”, proseguono.

L’Anpi di Finale ha proposto “di proteggere, a futura memoria, con una lastra trasparente, i fori delle pallottole che dopo 78 anni si vedono ancora sul muro contro il quale avvenne la tragica esecuzione sommaria”.