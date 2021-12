Fil8 per la Carcarese, Spozio e Orcino: “Divertimento e spirito di sacrificio alla base di queste vittorie”

La Carcarese ha battuto 4 a 0 l’Atletico Argentina. Un poker che vale l’ottavo successo in altrettanti incontri in campionato. Con ventiquattro reti all’attivo e soltanto cinque al passivo, i biancorossi guidano il girone con cinque punti di vantaggio sull’Aurora.

Nel cuore del centrocampo capolista ci sono Orcino e Spozio. Matteo Spozio commenta così il successo odierno: “Abbiamo fatto una grande partita contro una buona squadra, che lotterà per i primi posti. Siamo riusciti ad andare sul doppio vantaggio già nel primo tempo e a proporre il calcio che proviamo in allenamento”.

Goal e assist nella prima frazione di gioco per Matteo Orcino: “Ci divertiamo, siamo al top e siamo contenti. Dobbiamo continuare così e fare più punti possibile perché al ritorno avremo tanti scontri diretti fuori casa”.

Percorso senza macchia in campionato nonostante la Carcarese abbia dovuto avere a che fare con numerosi infortuni. Infermeria piena che ha reso necessario lo spostamento di Spozio, impiegato come centrale di difesa. “Tanti giocatori si sono sacrificati in ruoli diversi. C’è grande voglia e c’è grande umiltà, da parte di tutto il gruppo. Questa è la vera forza della nostra squadra”.

“Mi trovo benissimo in questo gruppo, già lo scorso anno lo avevo capito”, aggiunge Orcino, uno dei pochi “foresti del gruppo”.

Il prossimo appuntamento sarà contro l’Oneglia. “Cerchiamo di chiudere al meglio il 2021 e poi speriamo di recuperare tutti”, conclude Spozio.