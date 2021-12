Fiere, spettacoli teatrali, sport benefico, escursioni: una dinamica domenica di eventi in provincia

Con le sue apparecchiature il 12 dicembre 1901 l’inventore bolognese Guglielmo Giovanni Maria Marconi captò il primo segnale radio transoceanico. Più di un secolo dopo noi ingegnosi inventori del piacere del fine settimana abbiamo la speciale “missione” di captare i “segnali” di divertimento che l’agenda degli eventi di IVG.it “emetterà” nell’arco di questa domenica. Le onde ci “trasporteranno” infatti tra bancarelle, palcoscenici, arene e grandi spazi all’aperto in ogni dove della nostra provincia.

In collaborazione con il Consorzio La Piazza il Comune di Celle Ligure organizzerà “Bric-à-Brac”. Il centro storico diventerà infatti teatro di scambi di informazioni, dimostrazioni pratiche e un ricco mercatino. Il nome della manifestazione racchiude le due tipologie di espositori coinvolti: bricoleurs, hobbisti e brocantiers (antiquari). Commercianti e artigiani esporranno prodotti vintage e da collezione, mobili e oggettistica e le loro creazioni.

A Loano si terrà il consueto mercatino “Antichità e Collezionismo”, organizzato dall’associazione culturale ricreativa E20 Free. Da anni la fiera attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte. Decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri e tappeti dal “sapore” antico e ricchi di fascino. Tra le bancarelle troveranno posto curiosità, “cose della nonna” e oggetti da collezione e di modernariato.

Sempre a Loano tornerà “Mestieri in Piazza”, il mercatino organizzato dall’Associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’Assessorato comunale al Commercio. Artigiani professionisti e artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nel cuore del centro storico. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative, ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

A Savona Ale & Franz portano in scena lo spettacolo “Comincium” per la regia di Alberto Ferrari. “Eccoci qui… Sembra passato un secolo! – affermano i due attori comici – I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi. Il teatro. La nostalgia di quella atmosfera di complicità che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea, rendendoci partecipi ogni sera di un momento unico e irripetibile: lo spettacolo”.

Ad Andora si disputerà la partita benefica di calcio “Papà vs Papà” per raccogliere fondi da devolvere all’associazione di volontariato La Band degli Orsi, che opera a favore dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova Quarto. L’iniziativa è organizzata dalle mamme e dai papà della Scuola Primaria “Giovanni Battista Libero Badarò” di Laigueglia in collaborazione con l’Andora Calcio e i Comuni di Andora e Laigueglia.

A Garlenda le associazioni benefiche e le piccole attività si renderanno disponibili per “scaldare” i visitatori con l’atmosfera natalizia. Ci saranno tantissime idee regalo artigianali e fatte a mano, i prodotti tipici del territorio a chilometrò zero e non solo. La Pro Loco preparerà diverse pietanze, come il classico Pan Fritu. Per i più piccoli ci saranno Babbo Natale e la cassetta postale per imbucare le letterine da destinare al Circolo Polare Artico. Inoltre si terrà la “Camminata col Contadino”, che porterà i partecipanti in ebike alla scoperta dei sentieri nella Val Lerrone, con una tappa per la degustazione di prodotti tipici.