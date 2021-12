Fiere, concerti, proiezioni di film, cene natalizie, libri: un’originale domenica di eventi in provincia

“S’en va l’autunno e già l’inverno incombe su questa vecchia casa senza voci!”, scriveva il poeta pugliese Michele Marzulli. Questa domenica è proprio l’ultima della stagione di mezzo e già la nuova stagione astronomica s’intravede tra un freddo dì e un altro. Dunque qual miglior programma se non quello che ci svela l’agenda di IVG.it per salutare con affetto il periodo delle “foglie morte”! Difatti sarà una giornata all’insegna di eventi “extraordinari”.

Il Mercato Riviera delle Palme tornerà ad animare Albissola Marina con le sue ricche bancarelle: un’occasione per i regali di Natale last minute grazie alla presenza degli artigiani liguri, che esporranno le loro opere. L’appuntamento con la fiera è inserito nel “mare” di eventi promossi dal Comune per le festività: un ricco programma che non è stato ridimensionato nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, anzi è stato addirittura implementato grazie al coinvolgimento delle numerose realtà sul territorio, che hanno dimostrato un grande senso di partecipazione e di comunità.

Loano vive un’atmosfera magica e piena di divertimento con gli “Incanti di Natale”, la ricchissima rassegna organizzata dal Comune per allietare le festività di residenti e ospiti. Nella caratteristica cittadina si terrà “Not(t)e di Luce”, concerto di musica classica e della tradizione natalizia con la confraternita delle “Cappe Bianche”. Si esibiranno Silvia Schiaffino al flauto traverso, Martina Romano al violoncello e Paola Arecco al pianoforte.

A Noli il Circolo Savonese Cineamatori presenterà il film “Durante Alighiero degli Alighieri detto Dante” di Nicolò Zaccarini, realizzato per celebrare la ricorrenza dei settecento anni dalla morte del sommo poeta. Il film trae spunto dalle illustrazioni della “Divina Commedia” di Gustave Doré, che saranno commentate dalle registrazioni di alcuni versi della stessa da parte dei soci. Nelle riprese due narratori percorrono le vie del borgo marinaro, citato nei versi del “Purgatorio”, per comunicare aneddoti storici e curiosità sulla figura del poeta fiorentino.

Le feste si avvicinano e con esse le opportunità per ritrovarsi! A Varazze ci sarà la “Christmas Jazz Dinner”. Il ristorante Bona ripresenta infatti una tradizione che ormai da nove anni ne contraddistingue il Natale, con le voci e i suoni tipici del periodo. La serata sarà animata da Simona Briozzo, Ilaria Bolla e Barbara Aramini, accompagnate da Loris Tarantino al pianoforte, Dino Cerruti al contrabbasso e Leo Saracino alla batteria. Nel menù tante buonissime specialità, come il consueto cappon magro. È consigliato prenotare telefonicamente.

Ad Albenga Agostina Albino Pizzo presenterà il libro “Piccoli tesori dell’anima”. Il volume nasce dai ricordi, i fogli e le ricerche lasciati in un cassetto per almeno quarant’anni, ovvero da quando l’autrice si prende cura con amore della Cappella del Carmine, ed è un ideale viaggio magico con fotografie, immagini curiose e le sue poesie tra momenti autobiografici anche ironici e di cui fa parte l’adorato figlio Andrea. Molti abitanti della frazione si vedranno raccontati, quasi a diventare protagonisti in questo viaggio di anni belli, e altri saranno ricordati.

A Savona la Libera Compagnia Teatro Sacco porterà in scena “Il cornuto immaginario” di Molière, per l’adattamento e la regia di Enrico Bonavera e con la traduzione di Francesco Origo. Pur non essendo uno dei grandi testi di Molière, “Sganarello o il cornuto immaginario” resta un classico, una farsa sottesa ad una piccola tragedia umana: la paura del tradimento sentimentale. Tuttavia dietro lo svolgimento della vicenda principale si nascondono almeno altri due temi non meno importanti: il gioco delle convenienze e delle apparenze che vanno salvate nel contratto matrimoniale e il concetto di realtà relativa.