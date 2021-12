Fiera di Santa Lucia a Savona: controlli sul possesso del Green Pass per oltre 300 persone

Savona. Controlli su 212 persone e 94 titolari di banchi per verificare il possesso della certificazione verde necessaria si sensi della vigente normativa per accedere alla manifestazione. Non è stata rilevata nessuna violazione. E’ questo il risultato dei controlli effettuati dagli agenti della polizia locale di Savona alla fiera di Santa Lucia.

A ricevere il controllo sono stati tutti gli operatori commerciali e decine di visitatori a campione.

Inoltre gli operatori della polizia locale hanno emesso due ordini di allontanamento a carico di questuanti che stazionavano presso la Chiesetta di Santa Lucia. I due soggetti non potranno proseguire la loro attività, considerando il divieto di avvicinamento alla struttura religiosa per le prossime 48 ore.