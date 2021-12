Festival Voci nell’Ombra, premio alla carriera all’autore televisivo Felice Rossello

Savona. Ieri sera durante la serata di approfondimento culturale al Teatro Sacco di Savona dal titolo “Dal passato al futuro con la cultura” condotta da Tiziana Voarino e Giancarlo Giraud, a cui hanno partecipato l’assessore del Comune di Savona Nicoletta Negro, Laura Lenghi e Luca Tesei, Enzo Pio Pignatiello per la bellissima proiezione della comica di Stanlio e Ollio Sotto Zero, l’assessore del Comune di Borghetto Mariacarla Calcaterra, il presidente e direttore del Teatro Sacco Antonio Carlucci, Gabriele Mina e Alessandro Bechis per il Ferrania Film Museum e Diego Scarponi per Fantasmi a Ferrania, oltre alla proiezione del corto Parole di un dolore invisibile a cura di CFU Italia a sostegno del riconoscimento della fibromialgia, con intrattenimento musicale di Marco Falanga, Felice Rossello ha ricevuto il Premio alla Carriera-Dietro lo Schermo per l’autorevole carriera di autore televisivo e per tutta la sua attività autorale. Una vera sorpresa che il Festival ha voluto fare a Felice Rossello. Era presente anche il figlio di Rossello, Francesco Rossello, attuale assessore allo sport del Comune di Savona.

La XXII edizione di “Voci nell’Ombra” è sostenuta da MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Nuovo IMAIE, Quidam – eccellenza nella lavorazione del vetro per l’edilizia e per l’interior design, Gruppo Banca Carige, Artis Project, Blindsight Project ODV e da Tiziana Lazzari – Cosmetic Dermatology. Molti i patrocini rilevanti, tra cui ANAD, AGIS, ANEC, Comune di Savona, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria ed enti del territorio, Genova Liguria Film Commission, CNA e Confassociazioni, inclusa la branch Spettacolo Cinema Teatro.

Oltre all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, all’Università degli Studi di Genova, in particolar modo il Dipartimento di Lingue e Cultura Moderne, all’Università Alma Mater di Bologna, alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli”, all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alle internazionali Università di Strasburgo, all’Université Côte d’Azur di Nizza, all’Università Aerospaziale di San Pietroburgo SUAI e alla Rufilms russa, all’Università Autonoma di Barcellona, si aggiungono da questa edizione la UNINT – Università degli Studi Internazionali di Roma e la SSMLL Gregorio VII di Roma. Sono oltre 100 le collaborazioni del Festival visibili alla pagina https://www.vocinellombra.com/sostenitori-xxiiedizione/ tra cui artisti del territorio che realizzano i premi del Festival in vetro e ceramica. Sono: Quidam, Vanessa Cavallaro, G.G. Arte Ceramica per gli Anelli d’Oro, Gabriella de Filippis per il Premio Le Voci di Cartoonia 2021. Tutti gli altri premi sono realizzati da Quidam.