Festival Internazionale di Musica, concerto pianistico nella chiesa di Sant’Andrea a Savona

Savona. Al termine di un ricco e prestigioso programma, che ha visto esibirsi a Savona, con eccezionale successo di pubblico, grandi musicisti di fama internazionale, domani sera alle 21 nella chiesa di S. Andrea si terrà l’ultimo appuntamento della IX Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona, promosso dall’Associazione Ensemble Nuove Musiche, sotto la Direzione Artistica del Maestro Francesco Ottonello.

Straordinario protagonista sarà il giovanissimo pianista trevigiano Elia Cecino che, a soli ventuno anni, si è già imposto all’attenzione del pubblico e della critica a livello internazionale. Più volte soprannominato “l’astro nascente del pianismo” con capacità virtuosistiche ed espressive saprà regalare grandi emozioni proponendo un repertorio particolarmente impegnativo per l’esecutore, con musiche di Chopin e Liszt.

Considerato tra i migliori talenti emergenti del panorama pianistico, Elia Cecino si è proposto da solista con grandi orchestre, tra cui la Simfònica del Vallès, Sinfónica de Galicia, Düsseldorf Symphony Orchestra e molte altre. Allo studio del repertorio solistico Elia affianca un’intensa attività cameristica in duo e trio con archi, con cui si è esibito in numerose rassegne concertistiche. Nel dicembre 2020 ha collaborato con il violoncellista Mario Brunello in occasione del 250esimo anniversario della nascita di Beethoven.

Nell’ottobre 2020 la casa discografica “Suonare Records” ha pubblicato il suo CD di debutto dedicato a musiche di Beethoven, Chopin e Skrjabin e un secondo album monografico su Chopin è stato pubblicato da “On Classical”nell’aprile 2021. É stato tra i protagonisti della prima edizione italiana della trasmissione TV di Rai 1 “Prodigi” a favore dell’Unicef. Recente vincitore del prestigioso Premio Venezia 2019, Elia si è affermato in Italia e all’estero in importanti concorsi internazionali tra i quali spiccano il Viñes di Lleida, Ciudad de Ferrol, Pozzoli di Seregno, Casagrande di Terni, Schumann di Düsseldorf, Luciani di Cosenza, Città di Albenga, Bajic di Novi Sad, Chopin di Budapest, Marciano di Vienna, Brunelli di Vicenza, Bramanti di Forte dei Marmi. Dal 2019 Elia è artista in residenza della Fondazione “Luigi Bon” di Colugna di Tavagnacco.

Il concerto è in collaborazione con con il Concorso Pianistico Città di Albenga. L’evento è a ingresso gratuito. E’ obbligatorio il Green Pass.