Federico Pezzoli è il nuovo segretario generale di Fillea-Cgil Savona

Savona. Federico Pezzoli è il nuovo segretario generale Fillea Cgil Savona mantenendo i ruoli di segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria. Prende il posto di Maurizio Buffa, segretario della categoria dal 2016 che nei giorni scorsi ha sottoscritto unitariamente il nuovo contratto provinciale per il settore edile.

A Savona si contano tremila addetti e 600 imprese edili. “Si deve ripartire dalla messa in sicurezza della rete autostradale dopo decenni di incuria e dallo sblocco delle grandi opere che sarà fondamentale anche per il rilancio di Savona, il potenziamento ferroviario della Savona Torino e il raddoppio a ponente”, spiega Federico Pezzoli, neo segretario generale Fillea Cgil Savona.

“Viviamo in un momento particolare, con l’espansione del nostro settore legata al bonus dell’efficentamento energetico e i milioni in arrivo dal Pnrr servirà manodopera sempre più formata e specializzata per cui sarà indispensabile il rilancio della scuola edile”.