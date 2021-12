Ennesimo raid vandalico nel parcheggio di via Piave: una denuncia ai carabinieri

Savona. Ennesimo raid vandalico nel parcheggio di via Piave a danno delle auto parcheggiate. Questa mattina, infatti, una donna raggiungendo la propria vettura ha trovato il vetro del finestrino in frantumi. Il gesto è stato denunciato ai carabinieri.

Si tratta solo dell’ultimo di una serie di episodi simili in diverse parti della città, come in piazza del Popolo o nello stesso park di via Piave. Era già accaduto ad esempio a inizio novembre: “Pago regolarmente il posteggio, tutti i mesi 46 euro – aveva sottolineato amareggiata una delle proprietarie dei mezzi danneggiati -. Gli addetti dell’Ata, quando la settimana scorsa ho fatto presente l’accaduto, mi hanno detto che l’auto è mia e quindi il problema è mio”.

Spesso gli autori degli atti vandalici sono ladruncoli che frugano nelle auto nella speranza di trovare all’interno oggetti di valore da portare via. Per questo motivo, più volte i furti sono avvenuti nella parte centrale del park di via Piave, quella coperta, che soprattutto di notte garantisce un maggior anonimato. Ma non mancano anche i gesti vandalici fini a se stessi: al piano superiore ad esempio è parcheggiata una Mercedes cabrio con tutte e 4 le gomme tagliate.