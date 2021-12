Emergenza cinghiali: se ne parla in diretta con Cia Agricoltori Liguria e i sindaci

Savona. Emergenza cinghiali per il territorio ligure: se ne parlerà quest’oggi, mercoledì 22 alle ore 18, con una diretta Facebook sulla pagina di Cia Agricoltori Italiani – Liguria.

Alcuni sindaci della Liguria racconteranno in diretta cosa accade sui loro territori.

Intanto la petizione di Cia – Agricoltori Italiani Liguria per cambiare la legge regionale e avere rimborsi giusti e più tutela per il lavoro degli agricoltori, ha superato le 5mila firme. Per maggiori informazioni, contattare il numero: 347.4656440.