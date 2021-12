Elezioni Rsu di Laerh: la lista Fim Cisl Liguria la più votata con la Uilm

Albenga. Si sono svolte in questi giorni le operazioni di voto per le elezioni Rsu dell’azienda Laerh. La lista Fim Cisl Liguria è stata la più votata, al pari della lista Uilm.

“Risulta eletto il nostro Mauro Rinaldi, che in questi anni nel ruolo di Rsa ha svolto un grandissimo lavoro nella gestione di tutte le difficoltà che l’azienda sta ancora attraversando, anche a causa della situazione di incertezza della vicenda Piaggio, di cui non è solo fornitore strategico ma parte necessaria della produzione del P180 – spiegano dal sindacato – L’ottimo risultato della lista Fim Cisl Liguria con 13 preferenze assume ancora più valore per il fatto che la lista FIM è stata l’unica a presentare due candidati per offrire un’ulteriore possibilità di esercizio di democrazia per tutti i lavoratori Laerh (per cui un ringraziamento anche ad Antonio Carrano per la sua disponibilità). Un ringraziamento a tutti i lavoratori che hanno riposto la loro fiducia votando la lista Fim Cisl Liguria”.

“Il nostro delegato Mauro Rinaldi, in qualità di Rsu, continuerà ad essere a servizio di tutti i lavoratori di Laerh, e per favorire i processi di uscita dell’azienda dalle difficoltà, al fine di garantire continuità occupazionale, di valorizzare le competenze dei lavoratori fondamentali anche per la produttività di Piaggio, e di dare continuità di reddito in questi anni penalizzati da incertezza sul futuro lavorativo e da molti periodi di cassa integrazione”, si legge nella nota della Fim Cisl Liguria.