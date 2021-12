Elezioni provinciali, Sparso (Sinistra Italiana Savona): “Conferma centrodestra, ma c’è una inversione di tendenza”

Provincia. “Le elezioni provinciali di Savona hanno visto una conferma del centrodestra, ma si è iniziato ad invertire una tendenza: il centrosinistra ha infatti guadagnato un consigliere in più. Non dubitiamo inoltre che la buona amministrazione di Savona, così come la coesione del centro sinistra aiuteranno in prospettiva questa parte politica a tornare a vincere anche in provincia”. Lo afferma, in una nota, Walter Sparso di Sinistra Italiana Savona.

“Tra i quattro consiglieri eletti dalla lista di centro sinistra – spiega – vi è Nadia Ottonello, vicesindaco di Quiliano, amministratrice di grande competenza e esperienza e nostra compagna. A lei ed ai consiglieri eletti i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro”.

“Ricordando che Nadia ha rappresentato, in questa tornata elettorale, l’intero arco della sinistra, intendo ringraziare i diversi partiti PRC ed Europa Verde, le organizzazioni della sinistra diffusa e le liste Civiche, con tutti gli amministratori e le persone che hanno collaborato per questo importante risultato” conclude.