Elezioni provinciali, si riconferma il centrodestra. Presidente Olivieri: “Risultato importante”

Savona. Si è concluso lo spoglio per le votazioni alle elezioni provinciali di Savona 2021. A primeggiare il centrodestra con 6 consiglieri, 4 quelli di centrosinistra.

Sono questi i risultati delle schede che hanno visto consiglieri e sindaci della Provincia di Savona al voto per il rinnovo del consiglio provinciale: Cambiamo e Lega rimangono al vertice, la novità, un consigliere in più per la coalizione del centrosinistra.

In Consiglio entrano così: per la Lega il sindaco Roberto Molinaro (Cosseria) con 7.816 voti, oltre il vicesindaco Alessandro Navone (Garlenda) con 6.887 voti; per Cambiamo il sindaco Paolo Lambertini (Cairo) con 5.962, l’assessore Sara Brizzo (Albisola Superiore) con 7.133 voti e l’assessore Enrica Rocca (Loano) con 5.962 voti; per Fratelli d’Italia l’assessore Franca Giannotta (Alassio) con 5.877 voti.

Nel centrosinistra si riconferma: per il Pd il sindaco Massimo Niero (Cisano sul Neva) con 8.882 voti e la consigliera Marisa Ghersi (Savona) con 5.267 voti. A entrare la consigliera di Azione Maria Adele Taramasso (Savona) con 6.853 voti e il vicesindaco Nadia Ottonello (Quiliano) con 6.096 voti.

A restare fuori del centrodestra l’assessore Deni Luigina Aicardi (Toirano) con 253 voti, il presidente del consiglio comunale Diego Distilo (Albenga) con 1.440 voti, il consigliere Fabio Orsi (Savona) con 4.858 voti e il consigliere Lorenzo Zunino (Urbe) con 0 voti. Del centrosinistra il consigliere Rodolfo Mirri (Carcare) con 3.692 voti, la consigliera Antonella Lodovisi (Albissola Marina) con 2.773 voti.

“E’ un risultato importante – spiega il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri – perchè conferma il governo della Provincia a supporto della presidenza a maggioranza centrodestra. Vengono confermati tre seggi che aveva Cambiamo, due che aveva la Lega ed escono Forza Italia e Liguria Popolare, ora rappresentate da Fratelli d’Italia e dalle forze maggiori del governo regionale con trazione totiana”.

“Si tratta di un risultato di stabilità con la conferma del capogruppo uscente dell’altro gruppo Massimo Niero con cui ho sempre lavorato nell’interesse del territorio in maniera concreta. Certo si continuerà a farlo. Il 28 dicembre ci sarà poi il consiglio di inserimento, ma in questi giorni inizieranno le attività per dare immediato seguito al lavoro dell’ente” aggiunge Olivieri.

“Sono molto contento di questo risultato – afferma entusiasta il senatore Paolo Ripamonti (Lega) – perchè il centrodestra è riuscito a mantenere la maggioranza in consiglio. Abbiamo deciso di lavorare per inserire due nostri candidati e l’abbiamo fatto alla grande. E’ una soddisfazione per come in questa elezione folle che è quella della Provincia attraverso voti ponderati si è riusciti a dimostrare che la Lega è compatta“.

Tiene a dire ancora Ripamonti: “Un ringraziamento speciale alla vicesindaco di Toirano Deni Aicardi che ha messo a disposizione la sua candidatura sapendo che la sua era in supporto a quella di Alessandro Navone e di Roberto Molinaro e che durante questo periodo di campagna elettorale ha fatto un grande lavoro di tessitura tra tutti i nostri amministratori per ottenere questo grande risultato che va a dare soddisfazione a tutti coloro che ci hanno messo impegno”.

L’affluenza al voto è stata così distribuita: alle ore 12 35,16%, alle ore 16 54,59% e alle ore 20 69,61%.