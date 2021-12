Elezioni provinciali, Isella: “La lista di centrosinistra porterà contributo positivo alla politica savonese”

Savona. “Faccio il mio augurio ai candidati di questa lista che credo possa portare il suo contributo positivo alla politica provinciale. Nuova Grande Loano sostiene questa lista e metto a disposizione le mie conoscenze per aiutare in caso di necessità”. A dirlo durante la presentazione ufficiale della lista del centrosinistra alle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021 è il consigliere provinciale uscente Luana Isella, esclusa da questa tornata elettorale da ripicche e giochi di potere.

“Qui, oggi, la mia potrebbe essere una presenza scomoda“, dice Isella per spiegare il suo intervento e il suo sostegno a quelli che, fino a pochi mesi prima, erano gli avversari politici. Isella è stata eletta in consiglio provinciale con Cambiamo, partito dal quale è fuoriuscita quest’estate a causa degli attriti dovuti alla candidatura, non condivisa, di Luca Lettieri a Loano.

“Tutto nasce quest’estate – ripercorre quello che è successo – quando io e un gruppo di loanesi abbiamo deciso di andare contro la scelta del candidato sindaco proposta dal centro destra per Loano. E’ la mia città, ci sono nata, ci lavoro e mi ha anche formata politicamente. La scelta di Lettieri – ribadisce ancora una volta dopo aver precisato che la sua non è stata una scelta obbligata – non mi vedeva assolutamente d’accordo“.

Dall’opposizione alla decisione dei partiti del centro destra ha preso vita un’altra lista: “E’ nata così una lista civica supportata dal Partito Democratico loanese. Non ce l’abbiamo fatta, ma ora cinque rappresentanti di Nuova Grande Loano sono in consiglio comunale per portare avanti con convinzione le proprie idee“.

E sottolinea come la sua attività di consigliere provinciale abbia sempre tenuto fuori i giochi tra formazioni politiche: “Credo di aver sempre messo davanti il territorio, sono nata come un tecnico e credo di aver lavorato come tale senza visioni partitiche”.

“Il periodo storico è molto difficile e sappiamo tutti quato sia complicato andare avanti e convivere con le problematiche evidenti del nostro territorio – ha osservato Isella -. Ho abbracciato l’invito di venire qui e credo che quanto successo quest’estate abbia messo in evidenza quelli che potrebbero essere gli scenari del futuro”. E conclude con un endorsement alla giunta Russo: “L’epoca che abbiamo vissuto del parlare alla pancia sia in via di conclusione -. Il sindaco Russo ha portato sul tavolo argomenti che sono stati trattati con molta professionalità, ed è un modo di approcciarsi che può andare avanti nel futuro, il vento sta cambiando“.