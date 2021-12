Eccellenza “A”: Cairese e Genova Calcio mettono la freccia, harakiri Albenga

La classifica provvisoria del torneo di Eccellenza ligure (Gruppo A, squadre del Ponente): 26 Cairese, 25* Genova Calcio, 24 Albenga, 23 Taggia, 21 Finale e Pietra Ligure, 20 Ventimiglia, 15 Varazze, 14 Arenzano e Ospedaletti, 3 Alassio.

* Una partita in meno

Andata in archivio la quattordicesima giornata del torneo regionale calcistico di Eccellenza (A). La situazione rimane abbastanza incerta e imprevedibile, con sei squadre (Cairese, Genova Calcio, Albenga, Taggia, Finale e Pietra L.), raccolte in 5 punti. Sette in sei punti, considerando anche – a ragione – il Ventimiglia.

Il Taggia, dopo un avvio di stagione autorevole, attraversa infatti un momento di crisi. Domenica scorsa caduto a Varazze (1-0), incappa nel secondo k.o. di fila perdendo anche lo scontro diretto interno, a favore della Cairese (0-2).

Stessa sorte per l’Albenga, tra mugugni e voci extra campo. Gli ingauni, avanti di due reti dopo venti minuti, vengono raggiunti al novantesimo. Quindi capitolano in pieno recupero a Ospedaletti (3-2).

La Genova Calcio – tornata nel campo di casa di Cornigliano – supera l’Arenzano (2-1) e sale al secondo posto. Una sola sconfitta (compagine meno battuta del raggruppamento) e ancora una gara da recuperare (anche se l’incontro casalingo col Ventimiglia, vinto a tavolino, andrà svolto sul campo).

Il Finale, pur disputando un tempo e mezzo in superiorità numerica, solo sul suono della sirena riesce ad aver la meglio di un coriaceo Ventimiglia (1-0).

Il Pietra Ligure, sotto di due gol in casa per gran parte dell’incontro, acciuffa il pareggio negli ultimi istanti di gara contro il Varazze (2-2).

In coda dunque Varazze, Arenzano e Ospedaletti mantengono un distacco ragguardevole dall’Alassio, che oggi riposava.

Tabellini:

Finale-Ventimiglia 1-0 (90’+2 Debenedetti)

Finale: Porta, Andreetto, Scarrone, De Benedetti, Caligaris, Galli, Garibbo, Fazio, Faedo, Benedetti, Fabbri

A disp.: Mondino, Finocchio, Ponzo, Pare, Vierci, Stagnaro, Scalìa. All. Buttu

Ventimiglia: Scognamiglio, Mamone, Peirano, Eugeni, Ierice, Leggio, Musumarra, Addiego, Trotti, Ventre

A disp.: Brizio, Bestagno, Oliveri, Managò, Morscio, Serpe, Calcopietro, Allegro. All. F. Luccisano

Arbitro: Celeste Bello (La Spezia). Assistenti: Davide Selinelli ed Enrico Conio (Genova)

Taggia-Cairese 0-2 (61′ Pastorino, 90’+8 Piacentini)

Taggia: D’Ercole, El Kamli, A. Grandi, Negro, Ravancoli, Cadenazzi, Travella, V. Gallo, Rotolo, Miceli, Gambacorta

A disp.: Pronesti, S. Grandi, Grifo, Scappatura, Cortese, Sadki, Orengo. All. Siciliano

Cairese: Moraglio, Colombo, Gaggero, Boveri, Prato, Facello, Durante, Piana, Berretta, Pastorino, Saviozzi

A disp.: Calizzano, Turco, L. Moretti, Brignone, F. Moretti, Haxhiraj, Briano, Franzino, Piacentini. All. Giribone

Arbitro: Gabriele Cortale (Locri). Assistenti: Giuseppe Nicolosi (Genova) e Davide Mamberto (Albenga)

Ospedaletti-Albenga 3-2 (26′ Martini, 89′ Calderone, 90’+3 Galiera – 6′ Campelli – 24′ Jebbar

Ospedaletti: Ventrice, Ferrara, Fici, Martini, Ambesi, Negro, Cassini, Aretuso, Alasia, Schillaci, Salmaso

A disp.: Bazzoli, Vaicelli, De Mare, Facente, Saim, Barbagallo, Galiera, Sabre, Calderone. All. Maiano

Albenga: Vernice, Barisone, Coulibaly, Dagnino, Carballo, Gibilaro, Basso, Campelli, G. Graziani, T. Graziani, Jebbar

A disp.: Scalvini, Patrucco, Calcagno, S. Lupo, Di Bella, Anich, Belvedere, Ruffo, Parascosso. All. A. Lupo

Arbitro: Emanuele Fontana (Savona). Assistenti: Gezim Rushanaj (Genova) e Florjana Doci (Savona)

Pietra Ligure-Varazze 2-2 (85′ Alfano – 90’+4 D’Arcangelo – 13′ Severi, 34′ “Rig” Tracanna)

Pietra L.: Berruti, Pili, Praino, Balla, G. Insolito, Puddu, Rovere, Roda, Genta, D’Arcangelo, Metalla

A disp.: Pastorino, Corciulo, M. Tona, Battuello, Varaldo, Shani, Ballone, Alfano, D’Aiuto. All. Pisano

Varazze: Faggiano, Patrone, G. Rossi, Severi, Andreoni, Caruso, Filippone, Bottino, Tracanna, Iardella, P. Cavallone

A disp.: S. Parodi, A. Damonte, Buffo, Berardinucci, Perasso, Perata, Rebagliati, Petrone, Farci. All. Marzano

Arbitro: Vincenzo Marra (Agropoli). Assistenti: Gianluca Lazzaro e Alessio Grossi (Imperia)

Genova Calcio-Arenzano 2-1 (15′ Riggio, 30′ Parodi – 43′ Damonte)

Genova Calcio: Dondero, Pittaluga, Riggio, F. Maisano, Capotos, Boero, Serinelli, Cappannelli, Parodi, Ilardo, Lupi

A disp.: Brina, Amedeo, Vatteroni, Liguori, A. Di Pietro, Morando, Calvi, Tussellino, Vacca. All. B. Maisano

Arenzano: Catanese, Capello, Boggiano, Rossi, Deri, Pirozzi, Danonte, Lupi, Galleri, F. Baroni, Mancini

Arbitro: Matteo Laganaro (Genova). Assistenti: Matteo Trusendi e Michele Troina (Genova)