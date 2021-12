Due oggetti non identificati nei cieli savonesi: possibile avvistamento Ufo?

Savona. Due oggetti apparsi all’improvviso e che, dopo qualche secondo ed un tragitto più o meno breve, sono scomparsi. Sono quelli avvistati ieri sera da alcuni testimoni e che sono stati segnalati all’Associazione Ricerca Italiana Aliena.

Purtroppo nessun testimone è riuscito a catturare l’evento, tuttavia l’associazione fondata dall’investigatore ufologo e attuale presidente Angelo Maggioni ha un suo sistema di monitoraggio del cielo che copre il versante savonese. L’Aria ha così potuto reperire dalla registrazione delle stesse un filmato in cui appaiono i due presunti oggetti bianchi luminosi.

“Il filmato confermerebbe la deposizione delle testimonianze, fornendo data e ora precisa dell’evento: i due oggetti sono stati avvistati l’11 dicembre 2021 tra le18:07:56 e le 18:08:20 per un totale di circa 25 secondi – spiega Maggioni – La dinamica dell’evento suggerisce che possono trattarsi di eventi naturali o artificiali terrestri. Nella prima ipotesi, si pensava a meteore, che però venivano escluse in quanto non si osserva nessuna formazione di scia ne della classica coda che emettono quando entrano a contatto con l’atmosfera terrestre. La vicinanza costante e ‘precisa’ dei due oggetti, l’andamento costante (seppur veloce) ha richiesto il consulto con il vice presidente di Aria Fabio Ippoliti (ingegnere di operazioni volo, capo progetto, specialista dei sottosistemi satellitari e aerospaziale) che nell’esaminare il filmato ha proposto che si tratti di ‘satelliti formation fliyng’. Il volo di formazione satellitare è il coordinamento di più satelliti per raggiungere un obiettivo di un satellite più grande, solitamente sono ideali per la meteorologia, astronomia, per le comunicazioni e usi ambientali”.

“Una cosa è certa: escludiamo che possa trattarsi di Ufo ovvero oggetti volanti non identificati in quanto la dinamica ne identifica una sua appartenenza artificiale terrestre (come i satelliti in questo caso). Nessun alieno curioso nessuna attività ufologica, ma è affascinante osservare in qualche modo l’evoluzione di questi satelliti”.