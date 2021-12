Dopo l’infortunio, rientro al lavoro per il sindaco di Alassio Marco Melgrati

Alassio. Con grande sorpresa degli Uffici Comunali, stamani il primo cittadino di Alassio è rientrato regolarmente al lavoro. Con il supporto delle stampelle ha varcato la soglia della sede municipale e ha affrontato la normale giornata di incontri e riunioni rispetto alle questioni amministrative.

Era caduto venerdì 3 dicembre davanti alla Cattedrale di San Michele dove ha poi presenziato alla Santa Messa in onore di Santa Barbara, ma subito dopo, si era recato al pronto soccorso ingauno dove gli avevano riscontrato la frattura composta della testa del femore. Trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure era stato operato il 6 dicembre.

Stamani il ritorno in ufficio, non prima di aver supervisionato il cantiere di via Gramsci: “Da domani sarà terminata la pavimentazione e provvederemo a inserire gli arredi, – ha dichiarato Melgrati. – Questo è diventato uno scorcio della città davvero splendido”.