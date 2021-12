Distilo lascia, Tomatis (Fdi) e Minucci (Azione): “Maggioranza degli elettori è all’opposizione. Situazione delicata”

Albenga. Diego Distilo si è dimesso dalla caricare di presidente del Consiglio Comunale di Albenga e ha lasciato la maggioranza suscitando diverse reazioni sia da parte della maggioranza (QUI la nota del sindaco Riccardo Tomatis) sia nella minoranza, che per ora ha registrato gli interventi di Roberto Tomatis (Fratelli d’Italia) e Riccardo Minucci (Albenga in Azione).

Roberto Tomatis, Fratelli d’Italia: “A reggere il numero legale per approvare le pratiche è stata la minoranza. Per quanto riguarda la Tari il consiglio ha votato la riduzione del 90% (fino ad oggi era del 70%) a beneficio di enti di diritto pubblico non economico e associazioni sportive dilettantistiche per le aree scoperte dove sono posizionati piccoli natanti, non cabinati e derive, usati per il diporto e la pratica sportiva, qualora venga svolta nel corso dell’anno attività di assistenza e promozione sociale debitamente documentata. Praticata passata grazie alla presenza del sottoscritto e di Gero Calleri della Lega”.

Tra i punti in discussione all’ordine del giorno figurava anche l’approvazione del rapporto ambientale del nuovo punto vendita della Lidl in regione Bagnoli: “Anche questo punto è stato approvato grazie alla mia presenza e del consigliere della Lega Gero Calleri. Senza il nostro voto la pratica non sarebbe passata. Si evince che la maggioranza del sindaco Riccardo Tomatis è sofferente dopo l’uscita di Diego Distilo. Una situazione politica delicata che come gli albenganesi potranno notare resta in equilibrio solo per il ruolo dell’opposizione e questo ovviamente la dice lunga su quale strada tortuosa procede l’Amministrazione Comunale”.

Roberto Tomatis, pur nel momento di difficoltà politico e istituzionale, ricorda comunque l’importanza della sfida per l’ospedale. Tema caldissimo di fronte al quale dobbiamo trovare unità per difendere il nostro nosocomio. Non c’è tempo per le diatribe politiche per un argomento che va risolto per dare risposte concrete alla cittadinanza e al territorio”.

Riccardo Minucci, Albenga in Azione: “Mentirei a dirmi stupito, era la naturale conclusione. Forse l’unica cosa che può definirsi singolare è lo stupore e il risentimento mostrato dal Sindaco. Perché il modo di interpretare il ruolo da parte dell’attuale Presidente del Consiglio non è stato diverso ieri sera, rispetto a quanto fatto negli ultimi 2 anni e mezzo. Non sta a me dire se sia stata un’interpretazione consona al ruolo istituzionale ricoperto o meno”.

“Però, se l’interpretazione, diciamo così, ‘estensiva’, a tratti addirittura ‘paternalistica’, visto che sovente alla fine degli interventi dei consiglieri di opposizione arrivava puntuale il commento ‘politico’ del Presidente a fare da intermezzo tra un intervento e l’altro, del ruolo di garante del corretto svolgimento del consesso cittadino, andava bene nei confronti di questa variegata e plurale minoranza, per parità di condizioni, deve accettare questa giunta che lo stesso modus operandi possa essere adoperato anche nei propri confronti. Politicamente cambia poco. La maggioranza mantiene uno scarto di tre consiglieri e, quindi, i freddi numeri della ‘sopravvivenza’ non sono neanche da mettere in discussione. Si toglie, forse, dall’imbarazzo di giustificare una alleanza nata non per, ma contro qualcuno (come si sa, questo tipo di unioni hanno vita breve)”.

“Il Presidente del Consiglio, esce da una maggioranza che, riassumendo il suo discorso, manca di linea politica e a tratti ricorda la ‘Pro Loco’. Penso che ieri sera sia stato suonato il De Profundis alla fu prima Multiservizi, poi Società Partecipata e, infine, come da parere legale depositato, Azienda Speciale. Non ho mai nascosto le mie perplessità sulla bontà effettiva (spesso alle buone intenzioni, non seguono risultati altrettanto ottimali) di tale progetto, ma credo sarebbe stato doveroso, per quei cittadini che l’hanno votato, quantomeno portarlo in discussione. E ciò non è mai avvenuto”.

“In conclusione, è vero che la maggioranza ha i numeri all’interno del Consiglio Comunale, ma è altrettanto vero, come segnalato ieri sera, che il 60% degli elettori del 2019, ad oggi, è all’opposizione. È un dato su cui si dovrà riflettere, che spero porti la maggioranza ad aprirsi realmente alle proposte collaborative di una minoranza non oltranzista, senza dimenticarsi le delibere nel cassetto (ad esempio, che fine ha fatto la convocazione della commissione responsabile della modifica del regolamento Taxi votata più di un anno fa all’unanimità?). E spero che la minoranza, tutta, di fronte ad un momento storico in cui Albenga avrà bisogno più che mai di una convergenza di competenze e sensibilità si faccia trovare pronta a perseguire il bene comune e non i likes sui social network”.