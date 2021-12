Disavventura per Marco Melgrati, cade e si frattura una gamba: a soccorrerlo il sindaco di Albenga

Alassio-Albenga. Brutta disavventura per il sindaco di Alassio Marco Melgrati, che ha subito una frattura nella mattinata odierna (3 dicembre).

È accaduto ad Albenga, sotto il palazzo del Comune e di fronte alla cattedrale San Michele, dove il primo cittadino alassino si stava recando per prendere parte, insieme ad altri sindaci del territorio, alla messa di Santa Barbara.

Purtroppo è inciampato su uno scalino ed è caduto riportando la rottura di un femore, lo stesso che si era fratturato in seguito ad un bruttissimo incidente stradale avvenuto nel 2017, in sella al suo scooter.

A soccorrerlo in prima battuta, questa mattina, sono stati i presenti, tra cui gli altri sindaci, e in particolare il primo cittadino di Albenga e medico Riccardo Tomatis.

Subito Melgrati ha tranquillizzato tutti, affermando di “stare bene”, al punto da recarsi in chiesa e prendere parte all’intera messa. Al termine, anche su consiglio di Tomatis, si è però recato in ospedale per accertamenti, che hanno confermato la frattura.

“A Marco faccio sinceri auguri di pronta guarigione e spero possa rimettersi quanto prima”, il messaggio del sindaco di Albenga. E al primo cittadino di Alassio vanno anche gli auguri di pronta guarigione da parte della redazione di IVG.it