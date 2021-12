Disagi sull’Autofiori, 4 km di coda tra Feglino e Spotorno

Liguria. Nei tratti di competenza autostradale di Aspi in Liguria lo stop ai cantieri fino al 12 dicembre porterà ad una settimana con traffico tendenzialmente regolari su A10, A7 e A12: qualche disagio solo sulla A26, in particolare nelle fasce orarie 10-13 e 16-19.

Dunque circolazione più fluida e tempi di percorrenza nella norma, secondo le previsioni di viabilità sulla rete autostradale ligure.

Sulla tratta di competenza di Autofiori (A10) è previsto lo stop ai cantieri dal 23 dicembre al 9 gennaio, ad eccezione dello scambio di carreggiata Spotorno-Savona in direzione Genova (galleria Fornaci), della riduzione di carreggiata tra Borghetto Santo Spirito e Albenga in direzione Ventimiglia e dello scambio di carreggiata tra Albenga e Andora, sempre in direzione Ventimiglia (galleria Vallon d’Arme).

La presenza dei cantieri sta provocando anche in questa prima domenica di dicembre code e rallentamenti: ad ora sono segnalati 4 km di coda tra Feglino e Spotorno, in direzione Genova, proprio per i lavori in atto sulla tratta autostradale.

Anche nella direzione opposta, tra fine mattinata e primo pomeriggio coda di 2 km tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, per lo scambio di carreggiata.

Sulla A6 Torino-Savona coda di 1 km tra bivio A6/A10 tra Savona e Altare in direzione Torino, sempre a causa di lavori.