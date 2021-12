Diocesi Savona, presenti viventi nelle parrocchie e appuntamenti musicali per il Natale

Savona. Le dovute attenzioni legate all’emergenza sanitaria non impediranno, in due parrocchie, la ripresa di una suggestiva tradizione, quella dei presepi viventi.

A Feglino l’associazione volontari feglinese, in collaborazione con la parrocchia di san Lorenzo, allestirà la rappresentazione vivente della natività giovedì 23 dicembre e venerdì 24 dicembre, dalle ore 20,30 alle 23. La manifestazione occupa tutto il borgo, rappresentando i vecchi mestieri negli anni ’30 e ’40. Alla vigilia, i figuranti (circa 120) si avvieranno dopo le 23 verso la chiesa, dove parteciperanno alla Messa della notte e dove è allestita la capanna con il bambino Gesù, tradizionalmente interpretato dall’ultimo nato nel paese. Il presepe vivente si rinnoverà anche nella parrocchia della Natività di Maria in Casanova, a partire dalle ore 21 del 24 dicembre, fino alla Messa della notte.

In altre località, invece, i presepi saranno allestiti lungo le strade.

A Celle Ligure sarà acceso tutte le sere fino al 6 gennaio il presepe luminoso della borgata Ferrari, che partendo dal centro del paese arriva alla piazzetta del borgo, mentre le sorelle Rosa ed Elena Bruzzone allestiranno il presepe in terracotta nella loro abitazione in via Cassisi. Nella frazione varazzina delle Faje, a partire da domenica 26 dicembre, avrà luogo l’ottava edizione de “La via dei presepi”, un suggestivo percorso tra le vie del paese alla scoperta dei numerosi presepi allestiti dai volontari dell’associazione Pria-Faja e della parrocchia di Nostra Signora delle Grazie.

Ad Albisola Superiore sarà visibile fino al 10 gennaio il presepe itinerante di sagome di legno allestito nella piazza della chiesa di san Nicolò, nella salita della chiesa, sul ponte e in via della Rovere a cura del Centro turistico culturale “Il Castellaro”. E non manca un presepe dei ragazzi del catechismo ispirato alla Marcia nazionale per la pace che avrà luogo a Savona: è visitabile nella parrocchia di San Giovanni Battista a Stella.

E dopo il forzato stop dello scorso anno, tornano alcuni appuntamenti musicali tradizionali che hanno come sede le parrocchie del territorio diocesano. A Valleggia ritorna la sera di musica dell’antivigilia di Natale: dopo un anno di sosta forzata a causa della pandemia, giovedì 23 dicembre alle 21 riprende la tradizione del concerto nella chiesa del Santissimo Salvatore che vede protagonista il Coro Polifonico di Valleggia. “La serata – spiega il presidente del coro Marco Gervino – vuole essere dunque un segno di speranza e di rinascita con melodie della tradizione natalizia, ma anche brani di grandi autori, spaziando fra diversi secoli, ma anche fra differenti lingue e Paesi del mondo”.