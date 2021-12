Dimissioni del sindaco di Noli, Bonasera: “Atto di coraggio e di grande responsabilità nell’interesse della comunità”

Ho letto con stupore delle dimissioni del Sindaco di Noli Lucio Fossati. Sono profondamente dispiaciuto che Lucio non riesca a finire il suo mandato, soprattutto perché questa decisione deriva da problemi di salute.

E’ stato un atto di coraggio e di grande responsabilità nell’interesse della sua comunità. E’ più difficile sempre lasciare piuttosto che restare, lo afferma uno che per altre ragioni diverse decise di lasciare in occasione della scorsa campagna elettorale di Spotorno.

Proprio in data 29 novembre u.s. ho scritto al Sindaco Fossati per ringraziarlo per quanto ha fatto a favore degli abitanti di Contrada Sorgenti dove rispetto alle considerazioni emerse, in data 21 ottobre, la situazione si è presentata meno grave del previsto e lo sgombero delle abitazioni non è stato necessario ad eccezione di un appartamento. Proprio per onorare la sua persona trascrivo l’ultimo passaggio della mia lettera:

“Voglio esprimerti la mia personale gratitudine e quella della mia famiglia per come hai gestito l’evento da grande e ‘buon padre di famiglia’ preoccupandoti sia dell’incolumità dei Tuoi concittadini che della loro dignità, ponderando, come hai fatto, le azioni da intraprendere. Grazie.”

Francesco Bonasera