Difesa e gestione dei bagni marini: a Varazze nasce il Comitato Balneari

Varazze. Un coordinamento tra Associazione Bagni Marini e Consorzio Oltremare. Nasce a Varazze il Comitato Balneari.

Pochi giorni fa, il quattordici dicembre, si è tenuto l’incontro tra i balneari delle due associazioni ed in quella occasione, all’unanimità, si è deciso di creare il Comitato Balneari Varazze.

“Questa iniziativa – spiegano i componenti – nasce dalla necessità di far fronte comune nella difesa delle nostre imprese in questo difficile momento, soprattutto dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha di fatto messo in ginocchio un intero settore”. L’unione insomma fa la forza per fronteggiare un futuro che potrebbe togliere le concessioni ai gestori balneari.

Fanno parte del Comitato Balneari di Varazze sia gli associati del Consorzio Oltremare sia dell’Associazione Bagni Marini e più precisamente i gestori dei Bagni Pinuccia, Esperia, Jolanda, Eden, Delfino, Milano/Lido, Grand Hotel, Roma, Nettuno, Kursaal Margherita, Stella, Italia, Paolina Five, Paolina, Elena, Vittoria, Mafalda/Royal, Colombo, Torretti, Rosso Perù, Santa Caterina, G.B. Ferro, Mauro e Pippo.

Il coordinatore del nuovo Comitato sarà Stefano Codino, gestore dei Bagni Kursaal Margherita. Codino è stato anche il promotore di questa iniziativa, affiancato dai presidenti del consorzio e dell’associazione.