Daspo di 4 anni al presidente del Savona Simone Marinelli: “Racconterò tutto alle TV nazionali”

Savona. Post infuocato del presidente del Savona Simone Marinelli, scritto nella tarda serata di ieri sui suoi profili social, per comunicare la notifica da parte della Digos di Savona di un Daspo della durata di quattro anni a suo carico a seguito di quanto accaduto nel corso della partita tra Savona e Sampierdarenese dello scorso 7 novembre.

In occasione del big match del Ruffinengo, gli animi si erano scaldati in tribuna e il presidente del club genovese aveva dichiarato a margine della partita che un tifoso era stato colpito da un pugno di un ultras del Savona. Il club genovese aveva anche stigmatizzato il comportamento del presidente del Savona attraverso una nota ufficiale che così recitava: “Sempre il sig. Marinelli, sul finire della partita, si è avvicinato in zona spogliatoi, area a lui interdetta in quanto da venerdì inibito per un mese per dichiarazioni diffamatorie nei confronti di un altro tesserato della società Priamar, a due nostri giocatori sostituiti facendo discorsi che definire minacciosi non è peregrino”.