Liguria. Un gruppo “internazionale” di amici, che ha deciso di lanciarsi in un’impresa “a dir poco folle” e compiere un viaggio attraverso tre nazioni. In tandem. E’ questa l’avventura che stanno vivendo in questi giorni Emanuel, Laura, Mono, Marilù e Michel.

I cinque amici si sono conosciuti nella stagione della vendemmia della Loira, ma non sono tutti francesi: Emanuel (detto Lele) è di Albenga, Laura di Andora, Mono del Cile, Marilì della Francia e Michel del Madagascar.

Dopo l’esperienza oltralpe, il gruppo di amici ha scelto di cimentarsi in un’impresa ben più impegnativa: un viaggio completamente in bicicletta, con partenza da Taggia e destinazione Atene, passando per Albenga, La Spezia, Firenze, Perugia, Ancora e Spalato.

Un viaggio “on the road” dei più classici, che nelle sue pause ha portato i suoi protagonisti a sostare “nelle nostre tende, ma anche in conventi, case di accoglienza, persino in un campo da rugby”.

E come si dice in questi casi, quello che conta di più è il viaggio in sé, non la destinazione: “Questa esperienza si sta dimostrando davvero eccezionale e piena di significato. Abbiamo potuto conoscere luoghi stupendi della nostra meravigliosa, ineguagliabile penisola. Attualmente ci troviamo in Croazia diretti in Grecia”.

Dalla Liguria ad Atene in tandem

Un viaggio all’insegna della scoperta e della condivisione, dunque. E proprio per condividere con tutti l’esperienza, Lele, Laura, Mono, Marilù e Michel pubblicano regolarmente foto e altre informazioni sui loro canali social (qui il profilo Instagram di Lele e qui quello di Laura).