Dal 3 gennaio disponibile sul web la miniserie “Nuggets” di Manuel Zicarelli

Borgio Verezzi. Si intitola “Nuggets” la nuova web-serie creata e diretta da Manuel Zicarelli, prodotta e promossa dall’associazione culturale “Il Barone Rampante” e realizzata con i contributi del Comune di Borgio Verezzi e della Fondazione De Mari.

“I Nuggets – spiegano dal Barone Rampante – sono i classici bocconcini deliziosi da gustare. Spesso uno tira l’altro. Pasto adorato soprattutto dai teenager, protagonisti di tutti gli episodi della prima stagione. Nuggets è quindi una web-serie fatta per l’appunto di piccoli bocconcini – di cinema, scollegati tra di loro e di diverso genere, che facciano riflettere su temi importanti del quotidiano. Il taglio è a volte ironico, a volte commovente. Sempre emozionale”.

L’anteprima di tutta la prima stagione è stata presentata il 28 dicembre al Teatro Gassman di Borgio Verezzi, e la mini serie sarà sul web dal 3 gennaio 2022 alle ore 19. E’ online la pagina Instagram ufficiale della web series a questo link e ci si può già iscrivere al canale YouTube su cui verrà pubblicata l’intera stagione a questo link.

Protagonista del secondo Nuggets e da qualche anno ormai tra gli allievi del Barone Rampante è la giovanissima Caterina Bussa, classe 2005, scelta fra più di 300 aspiranti, come protagonista del film “Vera de Verdad” regia di Beniamino Catena che oggi fa parte del cast della seconda stagione della fiction Rai doc “Nelle tue mani” che verrà trasmessa dal prossimo 13 gennaio. Gli altri interpreti dei quattro episodi sono: Iacopo Ferro, Gaia De Giorgi, Nina Maria Canfora, Silvia Fantini, Maria Costanza Kwitchoua Tiokou, Eleonora Oberto, Francesco Rossi, Gaia Capelli, Alex Gentile, Giovanni Oneglio, Francesca Bianco Tonetti, Lorenza Aisha El Ghadbane, Maddalena Ottolia, Martina Giusto, Benedetta Rossi, Simone Zoccolan, Francesco Sun Addezio, Eleonora Boasso, Lorenza, Gretel Giuni, Anita Gallo, Lorenzo Vio, Pietro Ramello, Sofia Tognato, Roberto Trovato, Cristiano Dessi’ e Andrea Di Casa.

La troupe intera dei vari episodi invece è composta da: Francesco Pulze (operatore), Simone Felici (direttore della fotografia), Emiliano Gherlanz (fonico), Roberto G. Pellegrino e Pietro Mazzei (Musiche), Alessandro Panizza (aiuto-regia) Gaia Capelli (assistente alla regia). Anna Varaldo (costumi), Gabriele Pallanca (fonico), Iacopo Ferro (assistente alla regia), Michele Abrate (macchinista), Devid Fichera (direttore della fotografia), Emiliano Gherlanz (fonico), Simone Altana (Suono) Martina Mussone (segretaria di edizione), Giovanna Stinga (costumi, scene, trucco). E la Produzione esecutiva di Bulk Media.

Manuel Zicarelli nasce il 10 aprile 1987 e si forma presso la Scuola di recitazione del “Teatro Stabile di Genova”, esordisce in teatro per poi lavorare in tv e successivamente sul grande schermo, dove recita ne “La città ideale” di Luigi Lo Cascio. Per la televisione ha lavorato in varie serie come “L’isola di Pietro”, “Il Capitano Maria”, “Un Passo dal cielo”, “La classe degli asini”. S’intitola “Ho bisogno di te” il suo primo film da sceneggiatore e regista, che ha partecipato, come unica pellicola italiana in concorso, al “Riviera International Film Festival” di Genova Sestri Levante. Nei prossimi mesi lo vedremo come attore in una importante serie Sky.

Marco Tosti è uno sceneggiatore italiano che, attraverso una carriera nel cinema e la televisione, ha maturato esperienza nella produzione di film, documentari, serie tv e spot televisivi. E’ stato assistente di produzione, location manager e aiuto regia di numerosi set di eccellenza quali: 007 – Quantum of Solace, Inferno, Medici (Serie TV), Fiat 500x – Blue Pill (Spot TV), Ferragamo – Walking Stories (Web Serie scritta e diretta da Luca Guadagnino)