Da no-vax convinta a pro-vaccino, l’appello della “fabbricante di mascherine” Rossella Fasolo: “Vaccinatevi, la situazione è seria”

Loano. Da “no-vax convinta che non sarebbe successo nulla” a positiva al Covid e quindi pronta a raccomandare a tutti di vaccinarsi “altrimenti non ne usciamo più”. E’ quanto accaduto alla loanese Rossella Fasolo.

Lo scorso anno, nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria, Rossella si era attivata realizzando migliaia e migliaia di mascherine “artigianali” da donare ad ospedali e strutture per anziani. Il suo “video tutorial” nel quale spiegava la procedura per fabbricarle aveva fatto il giro del web. Il suo impegno le era anche valso un riconoscimento da parte del gruppo goliardico di “Quelli du Carugiu de Loa”.

Ora, con la quarta ondata di Covid, anche Rossella si è trovata a fare i conti, suo malgrado, con il virus. Lei ed alcuni dei suoi famigliari.

Un’esperienza che l’ha segnata e che ha deciso di raccontare sulla sua pagina Facebook: “Forse per castigo – racconta – me la sono presa di brutto. Sono finita in ospedale con febbre altissima e saturazione bassa”. Al pronto soccorso arrivava gente “e nessuno era vaccinato”.

“Credetemi, non è una passeggiata, non hai nemmeno la forza di stare in piedi 15 minuti – racconta ancora Rossella – Ho trovato il coraggio di scrivere questo post per dirvi di vaccinarvi. La situazione è veramente seria. Altrimenti non ne usciamo più”.

E poi un pensiero a chi si prende cura delle vittime del Covid: “Un enorme ringraziamento al Asl che ci segue costantemente. Grazie all’infermiera della rianimazione di Albenga, per i suoi preziosi consigli”.