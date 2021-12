Da domani obbligo mascherine all’aperto anche ad Albissola Marina: le zone interessate

Albissola Marina. Mascherine all’aperto anche ad Albissola Marina. A deciderlo il sindaco Gianluca Nasuti che segue l‘esempio di Sassello, Albenga e Cairo Montenotte. E’ così che dalle ore 8 di domani, sabato 11 dicembre, e fino a domenica 9 gennaio è previsto l’obbligo di indossare in alcuni luoghi all’aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La misura è stata adottata per contrastare gli effetti delle situazioni di assembramento, in occasione della presenza di manifestazioni ed eventi natalizi.

In particolare, nell’ordinanza si legge che “l’obbligo riguarda il territorio comunale delimitato dalla zona a traffico limitato tra via Italia e via Matteo Repetto (tratto compreso tra piazza del Popolo e piazza Rossello) e le strade da queste adducenti al corso Baldovino Bigliati (SS 1 ovvero via dei Figuli, via dei Vasai, via Vallauris, piazza dei Leuti, piazza del Popolo, vico del Mare, vico Piccone), via Cristoforo Colombo, via Stefano Grosso) e l’area pedonale’ (comprendente via Matteo Repetto nel tratto da via Ceramisti e via Bruciati e piazza Sisto IV adducente al corso Baldovino Bigliati – SS 1); nelle aree interessate da mercato settimanale e mercati straordinari (19 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022); in tutte le circostanze in cui l’assembramento non consenta il rispetto del distanziamento sociale”.