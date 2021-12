Da Calizzano a Albisola, piantumato un ciliegio di 3 metri. Poggi: “Regalo per le scuole e la cittadinanza”

Albisola-Calizzano. Si chiama “Radici in Città” ed è il nuovo progetto dell’Assessorato alla Cultura di Albisola Superiore, dedicato in particolare ai più piccoli. In occasione delle festività natalizie e grazie alla preziosa donazione del Comune di Calizzano, un albero di ciliegio è stato piantumato in piazza Giulio II, in una delle aiuole accanto alla stazione ferroviaria. Si tratta di una essenza arborea alta circa 3 metri che andrà ad abbellire la piazza e i vicini scavi archeologici.

Il progetto è dedicato in particolare agli alunni dell’Istituto Comprensivo delle Albisole, che hanno dimostrato di essere molto attenti all’ambiente e al rispetto della natura. Da oggi verrà avviato un percorso di scambio con Calizzano. L’idea è stata accolta con grande entusiasmo dal sindaco di Calizzano e Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, presente anche all’inaugurazione insieme al consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Questa iniziativa ha un triplice valore. Quello contingente legato al Natale, rappresentato da un albero un po’ diverso da quelli tradizionali, ma sempre simbolico; quello di sensibilizzazione ambientale e ultimo, ma non meno importante, quello legato alla scuola. Porteremo avanti il progetto ‘Radici in città’ con nuovi eventi dedicati ai più piccoli. Ringrazio il Sindaco di Albisola Maurizio Garbarini, che ha sostenuto fattivamente questa iniziativa, l’Assessore Sara Brizzo e il Sindaco di Calizzano, molto attento alle sinergie tra comuni: in questo caso dall’entroterra alla Riviera”. Così Simona Poggi, Assessore alla Cultura e all’Istruzione di Albisola Superiore.

“Abbiamo raccolto con grande entusiasmo la proposta dell’Assessore Poggi e grazie alla disponibilità ed all’impegno personali del consigliere delegato alla Forestazione del Comune di Calizzano Niccolò Canepa, – hanno affermato il sindaco e l’amministrazione del Comune di Calizzano. – Con la piantumazione di un albero proveniente dal Territorio del Comune di Calizzano (uno dei più ampi e boscati della Provincia di Savona, che ricordiamo essere una delle provincia più boscate d’Italia) si compie un atto che è ben più che simbolico: di unità delle nostre comunità in uno dei valori più importanti del nostro sistema e dell’era contemporanea, quale quello della tutela e della valorizzazione della natura”.

“Da questa iniziativa siamo convinti seguiranno altre su questa traccia, ad iniziare dall’invito che l’Amministrazione Comunale Calizzanese attraverso quella Albisolese manda a tutte le scuole della città della ceramica, di venire a visitare gli stupendi boschi calizzanesi, per conoscere direttamente i luoghi da dove questo importantissimo albero nasce con le sue radici”, hanno concluso.

Un plauso all’iniziativa è arrivato anche da Vaccarezza: “Il nuovo progetto ‘Radici in Città’, ideato e curato dall’Assessore alla Cultura Simona Poggi, è dedicato, in particolare, agli alunni dell’ Istituto Comprensivo delle Albisole, che hanno dimostrato di essere particolarmente attenti all’Ambiente e al rispetto della natura. Obiettivo di questa iniziativa è realizzare una concreta strategia per migliorare e implementare l’offerta turistica del territorio, rendendolo più attrattivo per i cittadini e turisti, soprattutto in occasione delle festività natalizie”.

“La voglia di superare questi anni difficilissimi passa anche attraverso gesti di attenzione per la comunità ed è proprio per questo motivo che si auspica che questa sia solo la prima, di tante iniziative che porteranno ad una maggiore valorizzazione e scoperta delle nostre eccellenze”, ha concluso Vaccarezza.