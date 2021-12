Covid, Toti: “Tamponi anche ai vaccinati messaggio sbagliato, piuttosto fare distinguo tra seconde e terze dosi”

Liguria. “Il maggior veicolo di circolazione sono proprio i minori, la campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 è partita solo pochi giorni fa, per questo credo che la chiusura delle scuole sicuramente possa aiutare“. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a margine di un convegno a Genova spera che il periodo di fermo didattico per le vacanze natalizie potrà dare effetti positivi.

“La zona gialla vuol dire che ci vuole attenzione, ci vuole prudenza, senza per questo ovviamente farsi prendere da paura o addirittura terrore ingiustificato: i numeri ci dicono che per ogni contagiato sono molti meno quelli che vanno in ospedale grazie ai vaccini, addirittura due terzi in meno – insiste Toti – la situazione ospedaliera è sicuramente seria, ma non certamente drammatica come l’abbiamo conosciuta. La nostra sanità piano piano sta liberando risorse cercando di sottrarne il meno possibile al sistema, servono prudenza, attenzione e grande osservazione dei numeri e dei dati per prendere misure eventualmente in tempo ma nulla al momento mi fa presagire presagire un Natale particolarmente drammatico“.

Certo, la situazione in Liguria è trascinata dal ponente. “E’ indubbiamente la Francia a trascinare Imperia e Imperia a trascinare la Liguria zona gialla – continua i governatore – le percentuali dell’estremo ponente sono addirittura triple rispetto alle percentuali delle altre province e questo evidentemente a ragione dell’interscambio con la Francia visto che il contagio è potente in quelle zone”.

Il parere è però tranchant sull’ipotesi di tampone per i vaccinati per accedere a grandi eventi, cinema o teatri. “Credo che, soprattutto sui richiamati con la terza dose, sia uno sforzo francamente inutile – afferma – dobbiamo andare nel senso opposto, garantire la libera circolazione e il libero accesso a tutte le persone con due e poi con tre vaccini agli eventi con cui il paese sta ripartendo. Il tampone un metodo di screening molto utile, non può essere sostituito ai vaccini e si possono dare in questo senso segnali ambigui“.

Per rafforzare le strategie di prevenzione a livello nazionale secondo Giovanni Toti “Si può andare dall’obbligo vaccinale alla diminuzione dei tempi per la terza dose, a un ulteriore distinguo tra le terze dosi e le seconde dosi. Le seconde dosi stanno proteggendo moltissimo dell’ospedalizzazione, tenete presente che ogni 100 contagiati nuovi nella nostra regione l’anno scorso finivano in ospedale 21 persone, oggi ne finiscono sette, ma la terza dose sembra proteggere anche dall’infezione Omicron con molta maggiore incisività: quindi, se il governo volesse, a partire da gennaio potremmo introdurre un ulteriore obiettivo che quello di distinguere le seconde e le terze dosi“.