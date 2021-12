Covid, sono 643 i nuovi positivi ma pochi tamponi: i ricoveri avvicinano la Liguria alla zona arancione

Liguria. Secondo l’ultimo bollettino relativo al Covid-19 in Liguria, sono 643 i nuovi positivi, a fronte di 2927 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1677 tamponi antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. Una cifra comunque piuttosto alta se si tiene conto dei laboratori di analisi in fermo natalizio e che rispetto ai giorni scorsi, quando abbiamo avuto una media di 1300 casi ogni giorno il numero di tamponi totali era attorno ai 25mila.

Dei nuovi casi 390 sono relativi alla provincia di Genova, 385 alla Asl 3 genovese e 5 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 116 nuovi casi. Nell’imperiese 17 e 120 nello spezzino: entrambe queste ultime due città hanno un’incidenza molto più alta della media regionale e nazionale. Non ci sono casi non riconducibili a una residenza in Liguria. Un morto registrato nel bollettino di oggi, una donna di 88 anni deceduta all’ospedale di Sanremo.

Nuovo balzo in avanti dell’occupazione dei posti letto. Sono 511 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (28 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva, 29 non vaccinati e 12 vaccinati.

Ricordiamo che la Liguria, attualmente in zona gialla, passerebbe in zona arancione con 520 letti di media intensità (su oltre 1.700) e di 47 di terapia intensiva (su 230) occupati. Mancano quindi, in teoria, 9 posti letto occupati in media intensità e 6 in terapia intensiva. Ricordiamo, però, anche che nei giorni festivi non vengono effettuate dimissioni o vengono effettuate in maniera molto limitata.

Oltre ai parametri ospedalieri, per la zona arancione si tiene conto anche dell’incidenza che deve essere superiore ai 150 casi ogni 100mila abitanti. Una quota superata di 4 volte nella nostra regione.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 13.402 in Liguria nonostante i 348 nuovi guariti registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 8168 persone. In quarantena, positive, ce ne sono 9760, 355 più di ieri.

Giorno di riposo natalizio per gran parte dei centri vaccinali. Tra ieri e oggi sono state somministrate 174 dosi di vaccino.