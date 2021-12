Covid, ricoveri in salita: +21 in un giorno. 246 i nuovi positivi in Liguria

Liguria. Sono 247 i nuovi casi di positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 2.175 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.439 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria trasmesso al ministero della Salute.

Dei nuovi casi 138 sono relativi alla provincia di Genova (118 alla Asl 3 e 20 alla Asl 4), 62 riguardano l’Asl2 savonese, 3 l’imperiese e 44 lo spezzino. Al momento in Liguria ci sono 6.880 casi “attivi” di coronavirus.

Tornano a salire i ricoverati: sono in tutto 215 (21 più di ieri) di cui 24 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva: in questo modo si avvicina la soglia di allerta per l’occupazione dei letti di media intensità, che equivale al 15% del disponibilità vale a dire 256 ricoveri: ad oggi mancano quindi 65 posti in media intensità per sfondare il terzo parametro da ‘zona gialla’. In isolamento domiciliare abbiamo 5.323 persone, 224 più di ieri. Sono 4.370 quelle in sorveglianza attiva, perché contatto di caso accertato o con sintomi sospetti. I guariti di oggi sono 165.

Oggi sono stati registrati due decessi: si tratta di una donna di 78 anni morta nell’ospedale di Sestri Levante e un uomo di 77 anni deceduto all’ospedale di La Spezia.