Covid, Pastorino (Linea Condivisa): “Riaprire i centri pubblici per i tamponi”

Liguria. “Riaprire i centri pubblici per i tamponi, è un dovere nei confronti dei cittadini”. Questo l’appello di Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa e vicepresidente della Commissione II Sanità, che ha inviato al direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi una lettera per fare in modo che i liguri possano nuovamente avere a disposizione dei centri pubblici in cui sottoporsi al test anti Covid, così come avveniva ad inizio pandemia.

“Nella prima fase, quando i numeri erano per lo più simili a quelli attuali, le Asl erano state protagoniste di una capillare presenza sul territorio – dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – con centri per l’effettuazione di tamponi rapidi e, se questi risultavano positivi, di immediati molecolari”.

Una richiesta che arriva inseguito alla vertiginosa risalita dei contagi e al conseguente aumento del numero di tamponi da effettuare, lunghe infatti le code fuori dai drive through anche nel savonese.

“È necessario offrire un servizio pubblico di prevenzione e salute a persone che, pur vaccinate con seconda o terza dose, debbano ricorrere comunque a tamponi, rapidi o molecolari, per evitare di essere veicolo di contagio, ancorché asintomatici o paucisintomatici”, spiega il consigliere Pastorino.

“L’andamento attuale della pandemia – sottolinea – è tale da mettere in grande difficoltà le squadre G-Sat presenti sul territorio, per cui molte persone si ritrovano in quarantena da giorni, senza che venga effettuato il tampone richiesto dai medici di medicina generale. Credo che questa attività non possa essere svolta solo da enti privati, con tutte le ingenti spese a carico dei cittadini che, pur avendo ricevuto il vaccino anti-covid, si ritrovano oggi a dover sborsare cifre considerevoli per non rischiare di diffondere il contagio, soprattutto a soggetti più fragili”, conclude.