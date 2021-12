Covid, record di nuovi casi in Liguria: 1.634 in un giorno. Lieve calo degli ospedalizzati

Liguria. Sono 1.634 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 8.111 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 13.225 tamponi antigenici rapidi secondo il bollettino della Regione. E’ il dato più alto da inizio pandemia, che ‘supera’ quello della vigilia di Natale.

Dei nuovi casi 748 sono relativi alla provincia di Genova, 651 alla Asl 3 genovese e 97 alla Asl 4. Nel savonese ci sono 297 nuovi casi. Nell’imperiese 255 e 301 nello spezzino. 33 casi sono riconducibili a una residenza in Liguria. Quattro i decessi registrati: il più giovane è un uomo di 61 anni morto al San Paolo di Savona.

Live calo dell’occupazione dei posti letto. Sono 543 in tutta la Liguria le persone ricoverate in ospedale (6 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno), 26 non vaccinati e 12 vaccinati.

I positivi attuali continuano a crescere: sono 14.893 in Liguria nonostante i 921 nuovi guariti registrati in un giorno. In sorveglianza attiva 10.457 (ieri erano 9.854) persone. In quarantena, positive, ce ne sono 11.608, 634 più di ieri.

Per quanto riguarda i vaccini, nelle ultime 24 ore sono state inoculate 16.022 dosi: attualmente sono state quindi somministrate 2.786.128 dosi, vale a dire il 98% di quelle consegnate. Sono 435.773 le dosi booster fino ad oggi effettuate.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.431. Le persone ricoverate in ospedale scendono a 99, 5 meno di ieri. Di queste, sono 12 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.611.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 439.661 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 3.551 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 175.034 (di cui 84.638 aggiuntive).

Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson &Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.999 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.682 persone.