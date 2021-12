Covid, nelle farmacie liguri 216 mila vaccini e 625 mila tamponi in un anno

Liguria. Al dicembre 2021 sono stati inoculati nelle farmacie liguri 216 mila vaccini anti Covid, sono stati effettuati 625mila tamponi antigenici (da giugno) e somministrati circa 10 mila vaccini antinfluenzali.

E’ questo il bilancio dell’attività tracciato stamattina a Genova nel corso di una conferenza stampa organizzata congiuntamente dall’Unione Ligure Associazioni Titolari di farmacia e dalla Regione Liguria cui hanno partecipato il Presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti e Giuseppe Castello, vicepresidente Unione Ligure e presidente di Federfarma Genova.

“Ringrazio i farmacisti che stanno lavorando al fianco e in sinergia con il nostro sistema sanitario nella battaglia che stiamo ancora combattendo contro il virus – ha dichiarato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – e sono ormai compagni di strada consolidati. Siamo orgogliosi di essere stati la prima Regione in Italia a firmare l’accordo per inserire le farmacie all’interno del sistema complesso messo in campo per la campagna vaccinale, prima per i vaccini contro il covid e poi anche per quelli contro l’influenza. Le farmacie garantiscono un servizio preziosissimo e capillare su tutto il territorio, soprattutto per gli anziani che erano e rimangono le persone più a rischio in caso di contagio. È la strada giusta che abbiamo precorso rispetto ai tempi: è la filosofia del Pnrr di costruire una rete territoriale in grado di fornire servizi diffusi ai cittadini e le farmacie – conclude Toti – rappresentano una rete insostituibile di prossimità”.

“Le farmacie liguri rinnovano il loro impegno per tutelare la salute del cittadino in ogni forma. La fiducia conquistata in anni di lavoro al servizio degli utenti è un patrimonio cheva preservato, vogliamo quindi continuare ad operare con la serietà e la professionalità che la situazione attuale richiede. Il rapporto con le istituzioni locali si è ulteriormente rafforzato e resta di fattiva collaborazione. Alla base c’è una forte condivisione dell’importanza del ruolo delle farmacie sul territorio, che copriamo capillarmente”, commenta Elisabetta Borachia, presidente dell’Unione Ligure.