Covid, nel savonese in arrivo altre 3.500 dosi del vaccino Moderna

Savona. L’accelerata sulla campagna vaccinale anti Covid, con le prime dosi, i richiami, le terze dosi e in vista delle somministrazioni per la fascia 5-11 anni, ha portato ad una nuova richieste di vaccini per la popolazione.

Domani, infatti, arriveranno a destinazione i furgoni del corriere SDA, di Poste Italiane, per la consegna a Savona di 3.500 dosi del vaccino Moderna, che saranno utilizzate per la nuova e decisiva fase del piano vaccinale previsto dalla Regione e messo in atto dalla Asl 2 savonese.

Alcuni mezzi speciali SDA, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini Moderna a Chiavari e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale, presso la Farmacia dell’ospedale San Paolo di Savona, da dove le dosi saranno posti smistate ai centri e hub vaccinali di riferimento per la provincia savonese.

Il Corriere SDA, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando in Italia un totale di 782.200 dosi di Moderna.